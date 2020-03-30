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Чем заняться дома во время карантина: топ онлайн-курсов

30.03.2020

Затяжной карантин способствовал развитию целого марафона онлайн-курсов. Занятия по йоге, английскому, обучение игре на музыкальных инструментах. Все, что можно изучать дистанционно, перемещается в сеть. Даже спортсмены выкладывают в интернет свои тренировки. Поэтому сидение дома может быть значительно интереснее, чем кажется на первый взгляд. О том, чем можно заняться дома во время карантина, читайте в нашем материале.

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Как научиться играть на музыкальных инструментах во время карантина

С введением карантина в интернете появилось много курсов, с помощью которых можно научиться играть на музыкальных инструментах. Так, например, можно легко овладеть игре на пианино, гитаре или даже на укулеле. Все очень просто: внимательно следите за движениями мастера и повторяйте. Как утверждают музыканты, за несколько дней можно разучить одну мелодию. Так что все желающие могут за очень короткий срок научиться играть на одном из музыкальных инструментов о онлайн школе.  

Творческая мастерская

Точно так же дистанционно можно научиться делать несложные игрушки. И не важно, что это будет аппликация или изделие из дерева. Главное помнить и соблюдать правила безопасности. Вышивка, рисование, изделия из ткани. Карантин не только заставляет нас сидеть дома. Он открывает перед людьми новые возможности и предоставляет шанс научиться чему-то новому.

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карантин 2020

Как заниматься спортом во время карантина

В последнее время в интернете появилось много видеоуроков, которые помогут держать себя в форме. Главное правило регулярные тренировки. Так, дистанционно можно учиться даже воркауту. Все упражнения в таких онлайн уроках адаптированы к занятиям в домашних условиях. Безопасность ‒ прежде всего. Так, например тренер проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко на своей странице в Instagram часто проводит небольшие онлайн тренировки. 

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Платформа OpenEdEx

Карантин ‒ не каникулы, а это значит, что школьникам, особенно, старшеклассникам, нужно самостоятельно изучать новые темы по школьным предметам. На платформе OpenEdEx собраны лучшие курсы уровня Harvard University. К тому же, по окончанию учебы, можно получить соответствующий сертификат. Для вас собрано более 20 тысяч курсов на любой вкус! Просто настоящая сокровищница для тех, кто хочет получить новый опыт и знания. 

Платформа подготовки к ВНО

Несмотря на карантин, ВНО никто не отменяет, так что старшеклассникам не стоит расслабляться. Так что онлайн платформа по подготовке к ВНО ‒ то, что нужно одиннадцатикласснику. 

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Video: Чем заняться дома во время карантина: топ онлайн-курсов

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