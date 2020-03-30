Анастасия Чепелюк в новом сериале «У каждого своя ложь», который стартует на телеканале СТБ уже 6 апреля, исполнила роль актрисы-неудачницы, которая любыми способами борется за свое место под солнцем. О мотивах поведения своей героини, сложных сценах и подробностях личной жизни рассказала Настя Чепелюк в откровенном интервью.

Настя, ваша героиня, Марта, в этом сериале очень неоднозначна. А как вы считаете, она положительный или отрицательный персонаж?

Считаю, что она абсолютно положительный персонаж. И хотя кому-то некоторые ее проявления могут показаться негативными, я могу ее оправдать. Она во многих ситуация ведет себя как ребенок. И это трогательно, ведь только дети могут реагировать так эмоционально, не получая желаемое. Но объяснить поступки Марты можно тем, что она выросла в детском доме, и всю жизнь ей приходилось бороться за место под солнцем, выживать. Например, мы снимали сцену, где она видит своего обидчика – режиссера, который с ней поступил, скажем так, не очень хорошо, и она не находит ничего лучше как плюнуть ему в лицо. Это же типичное поведение обиженного ребенка! Для меня, конечно, это совсем не свойственно, и я даже сказала нашему режиссеру Анатолию Николаевичу Матешко: «Как можно плюнуть в Рубашкина?!» А он: «Ну, это же не ты плюнешь, а Марта». И все же Марта не утратила человеческие качества, и именно Лиза, вторая героиня, помогает ей их открыть в себе.

Какие отношения сложились у вас с партнерами по площадке?

Я так благодарна Анатолию Николаевичу за то, что он собирает вокруг себя удивительных людей. Ведь съемки кино — это процесс нервный и напряженный, хотя многие думают, что это очень легко и весело. Но, к счастью, у нас была удивительная комфортная атмосфера, мы очень сдружились. И даже договорились, что я обязательно поеду в Питер к Оле Павловец и Виталику Салию, пойдем вместе на Рубинштейна и будем петь песни (смеется. — Прим. ред.).

Ваша героиня в фильме довольно лихо водит спорткар. А в жизни вы уверенно чувствуете себя за рулем?

Я только недавно села за руль, пока я не очень бравый водитель. Могу, конечно, поехать на небольшие расстояния, и то если муж рядом и страхует меня. Здесь, когда мы снимали сцены в автомобиле, все трюки делала за меня профессиональный каскадер – чудесная девушка Настя. Когда же снимали меня за рулем, то машину возили прицепом. Такие сцены снимали на Харьковском шоссе, и тут нужно было выполнять несколько задач одновременно: беседовать с партнером, брать телефон, набирать номер, убирать телефон. Поэтому я даже не видела, что происходит за окнами авто. А что касается сложных сцен… У нас в сериале снимался очень юный актер – ему был всего месяц, и вот с ним у меня были непростые сцены. Дело в том, что раньше мне не приходилось держать таких малышей на руках, и я очень переживала, он был таким крошечным и беззащитным… Но в кадре это оказалось очень уместно, моя героиня как раз и должна была быть такой мамочкой-неумехой.

Во время небольших каникул на съемках вы успели отдохнуть в Таиланде, это была ваша первая поездка?

Это уже третье наше путешествие. И всегда мы ездили на остров Пхукет, а в этот раз выбрали Панган. Это то место, где снимал Денни Бойл фильм «Пляж» с ДиКаприо. Там потрясающая атмосфера, колоритная природа. Этот остров, правда, не настолько скрыт от мира, как показал Бойл, но там очень спокойно и можно прекрасно отдохнуть. Мне очень нравится тайская кухня, и я даже на завтрак там могу есть не традиционные яйца или тосты, а том-ям или том-кха, кокосовые супы с креветками, курицей и лемонграссом.

А сами готовите?

Нет, тайские блюда не готовлю, мое любимое – это все производные из творога. Мне кажется, что я могу исключительно творожными блюдами питаться, очень люблю сырники, запеканки. Хотя могу, конечно, и мясо запечь на гриле. Готовлю практически все, но последние пару месяцев очень была занята на съемочных площадках, поэтому не было времени для кулинарных марафонов.

А муж как к этому относится? Не бунтует?

Ну, меня же нет дома (смеется. — Прим. ред.). Но на самом деле, он всегда меня поддерживает и к издержкам актерской профессии относится с пониманием, за что я ему очень благодарна.

Как вы познакомились?

Познакомились мы в Таиланде три года назад. И вот 22 февраля у нас была свадьба, как раз в небольшой паузе между съемками сериала.

Поздравляем! А какая была свадьба, традиционное белое платье или нет?

Да, было пышное белое платье, мне очень хотелось побыть принцессой. Был очень светлый и приятный день, наполненный эмоциями. Мы готовились, и все прошло просто чудесно. Именно о такой свадьбе я мечтала.

Вы родились в Одессе, а это город со своим колоритом, юмором и даже своим языком. Какие у вас самые яркие детские воспоминания?

Да, я выросла в Одессе, причем мы жили в самом центре города, там, где буквально заканчивается центр и начинается Молдаванка. У нас был дворик типично одесский, с кривенькими такими двухэтажными домиками, где через двор были перетянуты веревки из одной квартиры в другую, и там вечно сушилось белье. И всегда в этом дворе было много детей. Мои родители, кстати, до сих пор там живут. Это такой одесский колорит, очень точно его удалось передать в сериале «Ликвидация».

Вы же снимались в этом сериале?

Снималась в небольшом эпизоде, играла девочку в трамвае. Мне было 13 лет, и на съемки мы ходили вместе с бабушкой. Настолько тогда меня этот процесс захватил, вся эта атмосфера произвела такое впечатление, и я решила, что обязательно стану актрисой. И очень рада, что детская мечта сбылась.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ