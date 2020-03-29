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В 5 выпуске проекта «Таємниці ДНК»-2 провели генетический тест и установили национальность Светланы

29.03.2020

Всю свою жизнь Светлана подозревала, что имеет неукраинское происхождение из-за особой внешности. Она всю свою жизнь пыталась найти хоть что-то общее с родителями. Полгода назад женщина случайно наткнулась на дневник своей матери. Оказалось, она взята из детского дома. Чтобы узнать свою национальность и найти биологических родственников, Светлана пришла за помощью на «Таємниці ДНК».

О родной матери женщине известно лишь то, что звали ее Ева Лозко. Светлана призналась, что с самого детства со стороны мамы были упреки, веяло холодом и недоверием. Поэтому с ранних лет женщина подозревала, что может быть не родной. И когда подтвердились домыслы долгих лет, Светлана взялась за поиски родной семьи. Известно, что родная мама родилась в Полтавской области. И исходя из этих данных команда начала поиски!

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Во время расследования команда узнала о маленькой деревне Копыще, Житомирская область. На 900 жителей здесь есть около 100 человек с фамилией Лозко. 

В студию приехала Оксана Скрытна, которая рассказала подробнее о роде Лозко. В Житомирской области эта фамилия очень распространена. Например, в одном школьном классе может быть по пять учеников с такой фамилией. 

В семье Оксаны также была старшая сестра Ева Лозко, которая родилась в 1950 году и проработала всю жизнь в школе. Однако точно никто не знает, рожала ли она Светлану. 

Также удалось отыскать еще одну Еву Лозко в селе Копыще. Сейчас она больна, поэтому не смогла приехать в студию. Однако приехала ее дочь, которая рассказала, что у Евы пропала память, поэтому установить родственные связи сможет только тест ДНК.

Команда вышла на еще одну женщину с соответствующим именем. Родом женщина из Беларуси, однако живет в Полтавской области. В студию приехала соседка, которая рассказала о сложной судьбе женщины. Сейчас она проживает у фермера, где выполняет всю работу по хозяйству. Условия для жизни ужасны.

По итогам выпуска ведущая Татьяна Высоцкая открыла сразу три конверта. Вероятность того, что Оксана Скрытная является родственницей Светланы, составила 0%.

Во втором конверте были результаты ДНК дочери Евы Лозко и Светланы. Вероятность того, что они сестры, составила 0%.

В последнем конверте были результаты Евы Лозко из села Ольговка и Светланы. Вероятность того, что они являются матерью и дочерью, составила 99%.

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