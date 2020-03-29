«Следствие ведут экстрасенсы»: почему смерть маленького мальчика привела к гибели 6 невинных людей?

Сегодня эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов и Жанна Шулакова расследовали жестокую историю, с которой в редакцию программы обратились жители Киева. Месть молодой мамы и шокирующие смерти невинных людей! Не пропустите!

Недавно в программу «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась Елена Гринченко из Киева. Женщина живет в многоэтажке на небольшом столичном полуострове. Женщина считает, что они с дочкой могут стать следующими жертвами проклятия, которое уже убило их соседей.

Как известно, два брата, которые жили в соседних комнатах умерли один за другим в 32 года, а после их смерти под угрозой оказались и Елена с дочкой. К тому же, обе видят силуэт какого-то странного человека. По ощущениям экстрасенсов в доме постоянно приходит дух какого-то человека-ворона. Он все время меняет свой облик: то он – человек, то он – птица.

На одном из этажей экстрасенсы почувствовали загадочные смерти двух молодых людей, которые также погибли в возрасте 32 лет и тоже из-за мужчины-ворона. Хаял и Жанна даже предполагали, что странный призрак мог привязаться к самой Елене, которая когда-то занималась раскопками артефактов на языческих капищах в Киеве возле памятника Родине-матери. И версия оказалась неверной.

В конце расследования экстрасенсы почувствовали, что в доме всего умерло 6 человек. Все – внезапно и в 32 года. По словам ясновидящих, все вроде бы началось после еще одной смерти – маленького мальчика, который случайно упал с окна верхнего этажа. Но какого мальчика имели в виду экстрасенсы? И помогли ли эксперты проекта обеспокоенной маме Елене? Смотрите прямо сейчас!

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