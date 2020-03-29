«Следствие ведут экстрасенсы»: к каким фатальным последствиям привела месть молодой мамы?

Эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов и Жанна Шулакова были шокированы историей, с которой в редакцию программы обратились жители Киева. Месть молодой мамы и смерти невинных людей! Не пропустите!

В программу «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась Елена Гринченко из Киева. Женщина живет в многоэтажке на небольшом столичном полуострове под названием Рыбацкий. Елена считает, что они с дочкой могут стать следующими жертвами проклятия, которое уже убило их соседей по коммуналке.

Два брата, которые жили в соседних комнатах, умерли один за другим в 32 года. А после их смерти под угрозой стали оказываться и Елена с дочкой. Но почувствуют ли это экстрасенсы? И какие ужасные подробности из жизни матери увидят лучшие эксперты страны?

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