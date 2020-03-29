В 7 выпуске «Один за всіх»-15 команда разобралась в шокирующей семейной драме. Уже год 26-тилетний Олег с помощью жестоких методов пытается выбить из своей жены признания в измене. Виктория смирилась с пытками и ежедневно терпит избиения, связывания и терзания ножом. Но самым страшным является то, что свидетелями издевательств из-за ревности становятся их четверо детей. Какой финал получила эта история – читайте в материале.

Что делать с неистовым Олегом не знает ни жена Виктория, ни его родные. Узнав, что мужчина схватился за нож, его тетя и двоюродная сестра решили действовать радикально. В студии Наталья и Дария шокировали всех, ведь оказалось, что Олег бросался с ножом и бил свою беременную, тогда уже на 8-м месяце, жену. Из-за пережитых пыток ребенок появился на свет преждевременно. Эксперты были возмущены и шокированы узнав о разных способах физических и психологических издевательств над женщиной. Наталья и Дария убеждены, что виной всему ревность Олега. Однако самое страшное, что все ужасы происходят на глазах их детей, а Виктория каждый раз продолжает защищать своего любимого мужа-тирана.

«Я на самом деле люблю ее. Люблю детей. Но я просто хочу знать правду. Я устал жить во лжи. Мало ли что может случиться и я вообще кого-то убью. Мне важно знать изменяла ли она мне», – только зайдя в студию рассказывает муж Виктории.

В том, что жена постоянно ходит покрыта синяками Олег обвиняет саму женщину, ведь если бы она не изменяла ему, то он никогда не смог бы поднять на нее руку. В свою очередь он упорно считает, что его подозрения небезосновательны. Чтобы подтвердить свои догадки мужчина даже нанял человека, который следил за женой. Благодаря этому Олег теперь знает имена всех ее любовников. Мужчина подробно рассказал о всех собранных доказательствах неверности Виктории.

Виктория убеждена, что муж так настойчиво хочет поймать ее на измене потому, что он сам имел интимные отношения с другими женщинами. Она приехала в студию чтобы снять с себя клеймо изменщицы и спасти семью. Виктория призналась, что хочет, чтобы Олег почувствовал всю ту боль, которую она пережила и с которой продолжает жить. Женщина призналась, что даже думала о самоубийстве, но не смогла пойти на это из-за детей. Эксперты были шокированы услышанным, ведь после таких пыток женщина продолжает его любить. Открыть правду супруги решили с помощью детектора лжи. Но его результат стал не просто шоком для Олега и Виктории, но и возмутил всех присутствующих в студии.

Кто из супругов оказался не готовым услышать горькую правду? Смотрите онлайн 7 выпуск «Один за всех»-15 уже на сайте телеканала СТБ!

Video: Шокирующее раскрытие в 7 выпуске «Один за всех»-15: к такому результату детектора лжи не был готов никто 29 марта 2020 смотрите онлайн Один за всіх - 7 выпуск и читайте описание выпуска. О чем был выпуск 7 программы Один за всіх 2020 (эфир от 29.03.2020)

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