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Гороскоп на неделю с 30 по 5 апреля от экстрасенсов СТБ

29.03.2020

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года расскажет, какие повороты судьбы и неожиданности уготовили звезды для каждого знака зодиака. Чего лучше избегать, а на что, наоборот, стоит обратить внимание? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 30 марта по е апреля 2020 года от экспертов СТБ.

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гороскоп

Гороскоп на неделю Овны

На этой неделе ожидайте интересные повороты судьбы. В вашей работе могут измениться условия на более выгодные, однако не стоит сразу же соглашаться. Подумайте, а вы точно выиграете от этого? Ближе к концу недели вам захочется умереть от усталости, но близкий человек, как настоящий Супермен, спасет вас от злой пучины и унесет в приятное зазеркалье. 

Гороскоп на неделю Тельцы

На этой неделе в области партнерских отношений стоит быть более решительными. Проговорите все моменты, которые вас волнуют. Вместе вы сможете достигнуть компромиссов и найти решение их сложных ситуаций. Выходные посвятите отдыху и саморазвитию. Больше пейте теплого травяного чая с медом. Это укрепит ваш иммунитет и придаст силы. 

Гороскоп на неделю Близнецы

На этой неделе вам стоит сдерживать свои негативные эмоции и не впадать в депрессию. Если вам кажется, что все очень плохо, это еще совсем не значит, что вы не сможете выбраться из этой ситуации. Поговорите со своей второй половинкой, придумайте план и ограничьте финансовые траты. Да, будет тяжело, но у вас все получится. И в будущем вас еще жду многомиллионные контракты. 

Гороскоп на неделю Раки

В начале недели вас ожидает невероятный успех в сфере любовных отношений. Однако вы слишком самоуверенны и никого не слушаете. Помните, вы не бессмертны, а, значит, вам стоит уделить немного времени своему здоровью. Хорошо бы заняться спортом или легкими физическими нагрузками. Принимайте витамины. Выходные проведите в кругу семьи. 

Гороскоп на неделю Львы

В первой половине недели возможны конфликтные ситуации в семье. Чтобы этого избежать, посвятите время общению с близкими. Ближе к среде ситуация наладится. На работе все прекрасно. Скоро перед вами откроются новые перспективы. Выходные проведите с пользой. Хорошо бы прослушать несколько полезных курсов или семинаров. 

Гороскоп на неделю Девы

Девы уже давно мечтают о семейном уюте и детском смехе. И вам скоро предоставится такая возможность. Одинокие Девы, вполне вероятно, встретят свою вторую половинку. Ну, а тем представителям знака, которые давно уже в паре, звезды рекомендуют устроить небольшой романтический ужин. На выходных лучше займитесь генеральной уборкой. У вас накопилось много мусора. 

Гороскоп на неделю Весы

На этой неделе вам стоит подумать о том, как вы относитесь к окружающим. Иногда вы бываете слишком резки. В сложных ситуациях друзья и знакомые ждут от вас не пинка, а поддержки. Помогите ближнему и доброта вернется к вам сторицей. Ближе к выходным вас может поглотить хандра, но вы сумеете справиться с этим страшным чувством. 

Гороскоп на неделю Скорпионы

На этой неделе у вас будет очень приподнятое настроение, ведь вы осознаете, что у вас есть все для счастья. Проведите как можно больше времени со своей семьей. Это те люди, которые никогда вас не предадут и всегда помогут. Также звезды рекомендуют заняться благотворительностью и помочь тем, кому повезло меньше вашего. 

Гороскоп на неделю Стрельцы

Эта неделя будет достаточно продуктивной для вас. Вы с легкостью сумеете выполнить даже самые сложные поручения на работе. Ваша креативность и оптимизм выручат в любой сложной ситуации. Ближе к пятнице могут возникнуть небольшие конфликты на работе, но вы и с ними справитесь. 

Гороскоп на неделю Козероги

В первой половине недели вы будете очень взволнованы из-за финансовых трудностей. Однако не отчаивайтесь, все решится до конца недели. Ваша вторая половинка всегда будет рядом и поддержит вас в любой ситуации. К концу недели вам захочется убежать от всех и побыть наедине, но, к сожалению, уединиться вы сможете только в ванной. Карантин. 

Гороскоп на неделю Водолей

На этой неделе на вас может свалиться много работы, что приведет к небольшой панике. Однако не отчаивайтесь, вам стоит успокоиться и обдуманно сделать всю возложенную на вас работу. Составьте план и четко ему следуйте. Если нужно,  попросите помощи у коллег. Они помогут. Только не забудьте их потом поблагодарить. 

Гороскоп на неделю Рыбы

На этой неделе вам стоит определиться с приоритетами и поставить для себя новые цели. Выходите из зоны комфорта. Помните, что только так можно достичь успеха. Ближе к концу недели вы захотите на ручки. Голова будет забита кучей проблем, которые нужно быстро решить. Не расстраивайтесь, если что-то не успеете. Подождите, всему свое время. 

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