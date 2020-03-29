Гороскоп на 30 марта 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может получить неожиданный сюрприз, а кому стоит заняться благотворительностью? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Посвятите день себе. Почитайте книги, помедитируйте. Насладитесь началом весны и пробуждением природы.

Телец

Постарайтесь как можно меньше тратить. Даже если вы что-то очень сильно хотите, дважды подумайте прежде чем заказывать доставку на дом.

Близнецы

Сделайте небольшую передышку и постарайтесь расслабиться. Займитесь медитацией, спортом и саморазвитием.

Рак

Вы засиделись дома. Если есть возможность, едьте к воде, возможно, вам стоит порыбачить. Это успокаивает.

Лев

Вам стоит сегодня быть более сдержанными и не срываться на близких людях.

Дева

От рутины никуда не деться. Так что берите тряпку в руки ‒и вперед делать генуборку.

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Весы

Вы очень сильно подвержены критике. Не стоит верить всему, что вам говорят. Возможно, это просто зависть.

Скорпион

Вы немного зациклились на себе и своих проблемах. Посмотрите вокруг ‒ в мире полно людей, которым нужна помощь. Так помогите!

Стрелец

Будьте добрее. Посетите детский приют, покормите бездомных. Мир нуждается в добродетелях. Так почему бы вам не внести свою лепту?

Козерог

Будьте бдительны на дорогах, есть вероятность ДТП. Если есть возможность, останьтесь дома. Лишние поездки вам сейчас ни к чему.

Водолей

Удачное время, чтобы проводить важные разговоры. Главное помните, что нечего стесняться, когда уже взялись за дело.

Рыбы

Вы просто созданы для любви. Ждите приятный сюрприз от любимого человека.

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