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В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефы отправились в кулинарное турне по Европе

28.03.2020

5 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 выдался ну уж очень насыщенным и эмоциональным. Шефы пережили кулинарное турне по Европе, готовили блюда высокой кухни без плит и боролись за место в 15-ке лучших профессионалов страны на битве черных. Накал страстей между участниками растет с каждым новым эпизодом. Чем удивлял 5 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2? Узнайте в материале.  

Первое испытание – кулинарное путешествие маршрутом легендарного «Восточного экспресса». Профессионалы поделились на три команды, капитанами которых стали Евгений Грибеник (желтые), Виктор Самардак (красные) и Давид Даниелян (синие). Задача испытания заключалась в приготовлении блюд традиционной кухни стран по маршруту от Франции до Турции. Первой к пункту назначения пришла команда красных. Команда желтых практически единогласно надела черные фартуки на Евгения Гребеника и Влада Мицкевича. А вот в команде синих мирно решить кто попадет на битву черных не удалось. Между Настей Кобыляцкой и Давидом вспыхнул громкий скандал. Но в итоге черные фартуки надел капитан и Толик Цуперяк.      

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То, что профессионалы умеют очень вкусно готовить, судьи поняли сразу. Но что если поставить их в очень ограниченные условия, и отобрать духовку и даже плиту? Каждая команда должна была принести судьям полноценный обед: закуску, суп, основное блюдо и десерт. Первым капитаном стал Виктор Самардак, а компанию ему составили Светлана Берк, Ефим Кравченко и Анастасия Кобыляцкая.

Все гениальное в простоте – это на своем примере доказала команда Виктора. А вот команда Светланы Берк с треском провалилась. Их суп был банальным, с десертом также были проблемы, а севиче и тартар Эктор Хименес-Браво назвал откровенным провалом. 

На битве черных профессионалы столкнулись с необычным заданием. Под коробками они обнаружили разные предметы. Задача заключалась в приготовлении съедобных аналогов. Кому из участников это задание оказалось не по плечу? Узнаете в нашем материале перейдя по ссылке ниже. 

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Не пропустите 6 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже 4 апреля в 19:00!

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