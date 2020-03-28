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Кто принес судьям несъедобное блюдо и покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 5 выпуске от 28.03.2020

28.03.2020

С каждой субботой на кухне «МастерШеф. Профессионалы»-2  становиться все горячее, а отношения между участниками – накаленнее. В 5 выпуске шефов вновь ждали сложные испытания. Справиться с ними удалось далеко не всем. Кто принес судьям несъедобное блюдо и попрощался с проектом в шаге от 15-ки лучших профессионалов страны? Читайте, кто покинул «МастерШеф. Профессионалы»-2 в 5 выпуске, в материале. 

В 5 выпуске кухню «МастерШеф. Профессионалы»-2 покинула эксцентричная Светлана Берк.  

Во время второго испытания команда Светланы Берк с треском провалилась. Проблема заключалась не только в простоте блюд, а в самом исполнении. Суп был банальным, с десертом также были проблемы, а севиче и тартар Эктор Хименес-Браво назвал откровенным провалом. Светлана еще с первых испытаний на проекте показала всем участникам свой взрывной испанский характер. Сегодня ее конфликт с Владимиром Чахмачяном перерос в настоящую войну. Светлана до последнего хотела надеть черный фартук именно на него, но судьи настояли на том, что вину за провал несет только капитан. 

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Во время битвы черных Светлана должна была приготовить съедобное «домино». Банальный шоколадный мусс в ее исполнении судьи не оценили. Более того, участница перепутала белый шоколад с маслом какао, и блюдо получилось совершенно несъедобным. Из-за того, что Светлана Берк растерялась и не смогла взять себя в руки, она покинула проект в конце 5 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2. 

Уже в следующую субботу 15 лучших профессионалов страны вновь сойдутся в кулинарном поединке! Не пропустите 6 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 4 апреля в 19:00 на телеканале СТБ! 

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