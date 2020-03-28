Гороскоп на 29 марта 2020 года
Гороскоп на 29 марта 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит посвятить весь день работе, а кто должен больше времени проводить с семьей? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.
Овны
Вас ожидает вполне спокойный день. Возможны мелкие споры. Воздержитесь от дальних поездок, лучше останьтесь дома.
Тельцы
Самое время заняться спортом. И нечего сетовать на то, что нет возможности пойти в спортзал. При большом желании можно и дома тренироваться.
Близнецы
Прекрасный день для творчества. Если вы любите рисовать или вышивать ‒ сам Бог велел сегодня уделить этому время. Кто знает, возможно, это занятие принесет вам заработок.
Раки
Благоприятный день для заключения выгодных контрактов и деловых встреч. Но помните о правилах безопасности. В случае финансовых поступлений отдайте часть на благотворительность.
Львы
Отличный день для физических нагрузок. Можно поработать в собственном саду или огороде. Вечер проведите в тишине.
Девы
В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за дело. Не исключено, что у вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе.
Больше по теме: Восточный гороскоп на 2020 год от экстрасенсов СТБ
Весы
Постарайтесь как можно больше времени посвятить семье. Возможно, совместное приготовление праздничного ужина доставить всем огромное удовольствие.
Скорпионы
Вас ждут приятные перемены в личной жизни. И карантин этому не помеха. Возможно вы по-новому посмотрите на давно знакомых людей. А там и до свадьбы недалеко…
Стрельцы
Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций. Вперед, к финансовым высотам!
Козероги
Вы очень долго и много работали. Совсем скоро вы сможете пожинать плоды своей работы. Успех не за горами.
Водолеи
Сегодня звезды советуют вам абсолютно ничего не делать. Можете спокойно поваляться в кровати, посмотреть фильмы. Все сделаете завтра. Отдыхайте!
Рыбы
У вас накопились некоторые хвосты. Не стоит расслабляться. Завершите начатое, иначе есть риск получить выговор от начальства.
Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ