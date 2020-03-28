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Гороскоп на 29 марта 2020 года

28.03.2020

Гороскоп на 29 марта 2020 года поможет вам принять правильные решения. Кому стоит посвятить весь день работе, а кто должен больше времени проводить с семьей? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

гороскоп 2020

Овны 

Вас ожидает вполне спокойный день. Возможны мелкие споры. Воздержитесь от дальних поездок, лучше останьтесь дома. 

Тельцы 

Самое время заняться спортом. И нечего сетовать на то, что нет возможности пойти в спортзал. При большом желании можно и дома тренироваться. 

Близнецы

Прекрасный день для творчества. Если вы любите рисовать или вышивать ‒ сам Бог велел сегодня уделить этому время. Кто знает, возможно, это занятие принесет вам заработок. 

Раки

Благоприятный день для заключения выгодных контрактов и деловых встреч. Но помните о правилах безопасности. В случае финансовых поступлений отдайте часть на благотворительность. 

Львы

Отличный день для физических нагрузок. Можно поработать в собственном саду или огороде. Вечер проведите в тишине. 

Девы 

В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за дело. Не исключено, что у вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе.

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Весы 

Постарайтесь как можно больше времени посвятить семье. Возможно, совместное приготовление праздничного ужина доставить всем огромное удовольствие. 

Скорпионы 

Вас ждут приятные перемены в личной жизни. И карантин этому не помеха. Возможно вы по-новому посмотрите на давно знакомых людей. А там и до свадьбы недалеко…

Стрельцы 

Прекрасный день для активности в сфере профессиональной деятельности, коммерческих операций. Вперед, к финансовым высотам!

Козероги 

Вы очень долго и много работали. Совсем скоро вы сможете пожинать плоды своей работы. Успех не за горами. 

Водолеи 

Сегодня звезды советуют вам абсолютно ничего не делать. Можете спокойно поваляться в кровати, посмотреть фильмы. Все сделаете завтра. Отдыхайте! 

Рыбы 

У вас накопились некоторые хвосты. Не стоит расслабляться. Завершите начатое, иначе есть риск получить выговор от начальства. 

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