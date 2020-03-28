В 7 выпуске «Один за всіх»-15 команда будет разбираться в жестокой семейной драме. 26-летнюю Викторию связывали и резали ножом, за ней устраивали слежку, забирали ключ от квартиры и телефон. Так над матерью 4-х детей издевался любимый мужчина, который пытался выбить из нее признания в изменах. Олега не остановил даже тот факт, что девушка находилась на 8-ом месяце беременности! Супруг же уверяет, что его подозрения не беспочвенны. На чьей стороне правда и чего еще стоит ждать от 7 выпуска «Один за всіх»-15?

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В 7 выпуске «Один за всіх»-15 вы узнаете:

Почему Виктория терпит издевательства мужа?

Кто она на самом деле: жертва ревнивца или ей нравятся такие жестокие любовные игры?

Как отреагирует Виктория на появление в студии потенциальных любовников, по версии ее мужа?

Какое ошеломляющее раскрытие заставит ревнивца пролить горькие слезы?

Готовы ли супруги к правде, которую откроет детектор лжи?

Video: 7 выпуск «Один за всіх»-15: история смертельно опасной любви 29 марта 2020 смотрите онлайн Один за всіх - 7 выпуск. Смотреть онлайн анонс программы Один за всіх 2020 выпуск 7 (эфир от 29.03.2020)

Узнайте уже 29 марта в 19:00 в эфире телеканала СТБ. А в 20:00 смотрите онлайн полный 7 выпуск «Один за всіх»-15 от 29.03.2020 на официальном сайте!

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