«МастерШеф. Профессионалы»-2 – это проект в котором кулинария превращается в мифическую алхимию. В 5 выпуске на кухне шоу нас ждут кулинарные путешествия и настоящие баталии. То, что профессионалы умеют вкусно готовить, судьи поняли сразу. Но что если поставить их в очень ограниченные условия. Чего еще ждать от 5 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Подробнее Смотрите в 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

Куда приведет профессионалов кулинарный Восточный экспресс?

Какие страсти бурлят в отношениях между участниками?

Смогут ли профессионалы приготовить полноценный обед без использования основной кулинарной техники?

Мятеж против армянского Моисея: чем обернется бунт команды против капитана?

Не упустите 5 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 28 марта, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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