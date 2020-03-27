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В 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 шефов ждет кулинарное путешествие по Европе

27.03.2020

«МастерШеф. Профессионалы»-2 – это проект в котором кулинария превращается в мифическую алхимию. В 5 выпуске на кухне шоу нас ждут кулинарные путешествия и настоящие баталии. То, что профессионалы умеют вкусно готовить, судьи поняли сразу. Но что если поставить их в очень ограниченные условия. Чего еще ждать от 5 выпуска «МастерШеф. Профессионалы»-2?

Подробнее Смотрите в 5 выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-2 на телеканале СТБ:

  • Куда приведет профессионалов кулинарный Восточный экспресс?
  • Какие страсти бурлят в отношениях между участниками?
  • Смогут ли профессионалы приготовить полноценный обед без использования основной кулинарной техники?
  • Мятеж против армянского Моисея: чем обернется бунт команды против капитана?

Не упустите 5 выпуск «МастерШеф. Профессионалы»-2 уже завтра, 28 марта, в 19:00 на телеканале СТБ и на официальном сайте STB.UA!

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