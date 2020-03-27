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Таиланд сближает: кому повезет в 4 выпуске проекта «Холостяк»-10

27.03.2020

Сегодня, 27 марта, в 19:00 на СТБ выйдет 4 выпуск романтического реалити «Холостяк»-10. Первая неделя в Таиланде подарит Максу и девушкам незабываемые впечатления и эмоции. И уже на первом индивидуальном свидании между главным героем и одной из участниц произойдет сближение… Кто же это будет? Не пропустите 4 выпуск «Холостяк»-10 от 27.03.2020! 

Перед романтическим вечером, который запланировал Холостяк для своей спутницы, он решит сделать для нее особенный подарок. Вместе с этой девушкой Макс отправится на ювелирную фабрику. Среди изобилия украшений пара выберет то, которое подойдет участнице наибольше.

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Но прежде чем приобрести ювелирное изделие, паре предстоит ответить на личные вопросы друг о друге – таким образом у них будет возможность получить скидку на выбранное украшение и понять, насколько схожи их ценности и интересы.   

Уже вечером Макса и участницу ждет романтический ужин, после которого пара решит искупаться в бассейне.

«Она замечательно выглядит в купальнике. Очень красивая девушка», – признается Холостяк.

Не пропустите одно из самых страстных и волнующих свиданий в Таиланде!

Кроме того, Холостяк предложит всем участницам осуществить несколько обрядов, которые помогут освободиться от негативных воспоминаний и эмоций. Один из них – «обряд духов дома». В сундуке будут собраны ленточки с разными качествами, среди которых: мудрость, опрятность, женственность и другие. Каждой участнице предстоит выбрать то качество, которого, по ее мнению, ей не достает.

«Очень сложно девушкам признать, что чего-то в них не хватает и помимо того, что это нужно озвучить мужчине, который тебе нравится, так еще и девушкам, которые непосредственно являются твоими конкурентками», – отметит Кристина.

  • Кому посчастливится отправиться на индивидуальное свидание?
  • Что станет известно в ходе ответов на вопросы на ювелирной фабрике?
  • Чем закончатся романтический ужин и объятия в бассейне?
  • Будут ли девушки честны не только перед Максом, но и перед самими собой?

Смотрите четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк» уже сегодня, 27 марта, в 19:00 на СТБ!

 

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