Салоны красоты на карантине: как ухаживать за собой дома

Карантин, который ввели в нашей стране для предотвращения распространения коронавируса, изменил жизнь многих людей. Сейчас в Украине закрыты все салоны красоты. А это значит, что женщины должны сами ухаживать за собой. Но как это сделать, если вы не умеете делать себе маникюр и красить волосы? О том, как ухаживать за собой во время карантина, читайте в нашем материале.

С помощью пилочки снимаем первый слой гель-лака до тонкой корочки.

Кусочек ватного диска смачиваем жидкостью для снятия гель-лака. Если его нет, то можно использовать обычное средство для снятия лака, но оно может пересушить ногтевую пластину.

Прикладываем ватный диск к ногтю и заматываем в фольгу на 10 минут.

Снимаем фольгу и с помощью деревянной палочки снимаем остатки гель-лака.

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Как ухаживать за бровями во время карантина

Если ваши брови оставляют желать лучшего, то форму им можно придать с помощью белого карандаша. После того, как готов такой трафарет, его можно покрасить хной или специальной краской для бровей.

Что касается окрашенных волос, которое со временем отрастут, то самостоятельно их лучше не красить. Так можно только навредить. Решить эту проблему можно тонированием волос. И помогут вам в этом тонирующие маски и кондиционеры. Их надо наносить на влажные волосы.

Если же вы самостоятельно не умеете ухаживать за собой и ни разу не держали в руках пилочку для ногтей или карандаш для бровей, не расстраивайтесь. Карантин ‒ прекрасный шанс дать вашим волосам, ногтям и бровям отдохнуть. К тому же, сейчас в моде натуральность.

И помните, карантин скоро закончится. И каждый из нас может ускорить этот момент. Но для этого надо оставаться дома и без лишней надобности на улицу не выходить.

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