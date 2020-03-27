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Песня группы Gо-A «Соловей» на 10 месте в еженедельном рейтинге на французском радио

27.03.2020

Песня группы Gо-A  «Соловей», который стал представителем Украины на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, – на 10 месте в еженедельном рейтинге на французском радио EFR12. Подробности – далее в материале.

Несколько недель назад Европейский вещательный союз объявил об отмене 65-го международного песенного конкурса Евровидение-2020 из-за пандемии коронавируса. Вскоре Общественный вещатель заявил, что предложил группы Go-A представлять Украину на Евровидении-2021, и они согласились! И пока группа Go-A готовит новую песню для конкурса, их «Соловей» разрывает европейские радиостанции!

«Наш «Соловей» на 10 месте в еженедельном рейтинге на французском радио EFR12. Круто и приятно, что наше творчество заходит не только дома, но и в других странах. Кстати, если хотите нас поддержать – там еще и проголосовать можно. Ссылка на странице в нашем Instagram. Хорошего вечера!» – поделилась новостью группа.

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