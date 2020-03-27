Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Ольга Павловец: биография актрисы «У каждого своя ложь»

27.03.2020

Ольга  Павловец – известная актриса из большой актерской династии! 6 апреля зрители телеканала СТБ смогут насладиться ее игрой в сериале «У каждого своя ложь» (производства IVORYfilms). Читайте биографию Ольги Павловец прямо сейчас! 

Ольга родилась 9 мая 1981 года в актерской семье. Женщине самой судьбой было назначено стать актрисой. Не только родителей, но и дедушку с бабушкой хорошо знали в театральной среде. Ольга Пенчковская и Владимир Кочетков служили в передвижных театрах, гастролировали с труппой Вахтанговского, выступали бок о бок с Клавдией Шульженко, Александром Вертинским и Николаем Охлопковым. 

Известен и родной дядя Ольги – народный артист и главный режиссёр астраханского Театра юного зрителя Юрий Кочетков. Папа — ведущий артист  ТЮЗа Андрей Павловец; мама — актриса, впоследствии — доцент кафедры речи Академии театральных искусств (бывший ЛГИТМиК).

Актриса училась в школе для музыкально одаренных детей Тутти, где обучалась не только общеобразовательным предметам, пению, но и профессиональной игре на гитаре и фортепьяно. За время учёбы много выступала на концертах, конкурсах. С 9 лет несколько раз на телевидении исполняла старинные русские романсы под гитару.

В 1998 году поступила в СПбГАТИ, с первого курса начала работать в театре Буфф.

В 2003 году окончила Академию. Переехав в большой город, сразу получила главную роль в сериале Стилет-2, после чего продолжила активно сниматься в кино и сериалах.

На ее счету – 78 работ в 78 проектах. Наблюдайте за самой свежей ролью Ольги в сериале «У каждого своя ложь» уже с 6 апреля! 

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить