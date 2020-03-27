Ольга Павловец – известная актриса из большой актерской династии! 6 апреля зрители телеканала СТБ смогут насладиться ее игрой в сериале «У каждого своя ложь» (производства IVORYfilms). Читайте биографию Ольги Павловец прямо сейчас!

Ольга родилась 9 мая 1981 года в актерской семье. Женщине самой судьбой было назначено стать актрисой. Не только родителей, но и дедушку с бабушкой хорошо знали в театральной среде. Ольга Пенчковская и Владимир Кочетков служили в передвижных театрах, гастролировали с труппой Вахтанговского, выступали бок о бок с Клавдией Шульженко, Александром Вертинским и Николаем Охлопковым.

Известен и родной дядя Ольги – народный артист и главный режиссёр астраханского Театра юного зрителя Юрий Кочетков. Папа — ведущий артист ТЮЗа Андрей Павловец; мама — актриса, впоследствии — доцент кафедры речи Академии театральных искусств (бывший ЛГИТМиК).

Актриса училась в школе для музыкально одаренных детей Тутти, где обучалась не только общеобразовательным предметам, пению, но и профессиональной игре на гитаре и фортепьяно. За время учёбы много выступала на концертах, конкурсах. С 9 лет несколько раз на телевидении исполняла старинные русские романсы под гитару.

В 1998 году поступила в СПбГАТИ, с первого курса начала работать в театре Буфф.

В 2003 году окончила Академию. Переехав в большой город, сразу получила главную роль в сериале Стилет-2, после чего продолжила активно сниматься в кино и сериалах.

На ее счету – 78 работ в 78 проектах. Наблюдайте за самой свежей ролью Ольги в сериале «У каждого своя ложь» уже с 6 апреля!

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