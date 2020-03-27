Какой макияж будет в моде в 2020 году? Тренды года уже известны и во всю используются визажистами. Ведущая 10 сезона вокального шоу «Х-фактор» Даша Трегубова показала тренды в макияже 2020 года на фото. Какой же макияж будет актуален в 2020 году? Узнайте в материале!

Неон на глаза 2020

Визажисты продемонстрировали множество идей неонового макияжа глаз: яркие уголки-стрелки, круглые, без растушевки, смоки-айс, цветные ресницы, классические стрелки вдоль линии роста ресниц и «взлетевшие» почти к бровям стрелки-дуги – модно будет все: и графика, и абстракция. Самые актуальные оттенки: оранжевый, красный, зеленый, розовый, желтый и бирюза.

Яркие губы 2020

А точнее, красная помада. Главное правило при таком макияже для губ – отсутствие других акцентов. Даже на фоне нюдового мейкапа яркая помада смотрится эффектно именно благодаря контрасту, но не забывайте, что кожа в этом случае должна быть максимально близкой к идеалу.

Блестки в макияже 2020

Для смелых и экстравагантных девушек модным будет макияж с блестками. На этот раз визажисты не ограничились легким акцентом на веках или губах и использовали глиттер «по полной программе»: на модных показах блестели и глаза, и губы моделей. Причем одинаково сильно.

Необычные стрелки 2020

Надоели классические черные стрелки? Попробуйте новые варианты! Две стрелки лучше, чем одна, а также неоновый треугольник – прекрасная альтернатива привычной непрерывной линии, да и традиционная черная подводка может иметь необычное решение.

Больше по теме: Модные прически 2020: тренды на весь год

Ресницы 2020

Сделать акцент на глаза можно с помощью ресниц – на последних показах визажисты активно использовали для этой цели тушь. Помимо густо накрашенных ресниц, можно использовать цветную или белую тушь. Или и ту, и другую одновременно — для нижних и верхних ресниц, чтобы получилось максимально необычно.

Smoky Eyes в натуральных тонах 2020

В 2020 году родится еще один модный макияж глаз – всем известный смоки-айс, но только выполненный в натуральных оттенках. Помада и румяна в этой же коричневой палитре помогут создать элегантный и нежный монохромный образ. Как это выглядит – показала Даша Трегубова.

Влажные губы 2020

Эффект влажных губ нынче в особом почете. Легкие, совершенно не липкие, нюдовые средства для губ выглядят максимально натурально, обеспечивая нежной коже губ столь необходимое ей питание и уход. Возьмите на заметку!

Смело экспериментируйте с макияжем в 2020 году. Дополняйте свои образы главными тенденциями и вы будете выглядеть стильно.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ