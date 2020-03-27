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Летнее время 2020: в какую сторону переводить стрелки при переводе часов?

27.03.2020

Переводить часы на летнее время в 2020 году нужно в последнее воскресенье марта. Но в какую сторону переводить стрелки часов, чтобы не ошибиться и не попасть впросак? Об этом подробнее читайте в нашем материале. 

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Скоро состоится переход на летнее время. Ежегодно стрелки часов на час вперед нужно переводить в последнее воскресенье марта. А это значит, что в Украине в ночь с 29 на 30 марта в 3 часа утра всем нужно перевести стрелку часов на один час вперед. А это значит, что спать мы будем на час меньше. 

Почему нужно перевести стрелки часов на час вперед

Впервые переводить часы предложили в 1784 году. Такое решение принял посол США во Франции Бенджамин Франклин с целью экономии свечей. Однако изобретение перехода именно на летнее время приписывают англичанину Уильяму Виллетту.

В Украине же переводить часы начали лишь с 1981 года. Перевод часов на летнее время, то есть на час вперед, нужен, чтобы люди могли раньше вставать и начинать работать. Таким образом можно экономить электроэнергию, ведь  днем люди практически не используют искусственное освещение. 

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