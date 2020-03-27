Кого воскресит Оксана Байрак: Топ-5 интересных фактов о продолжении фильма «Ничто не случается дважды»

Уже 30 марта в 20:00 на телеканале СТБ мы увидим долгожданное продолжение фильма «Ничто не случается дважды»! Готовьтесь, ведь королева мелодрам Оксана Байрак приготовила для нас настоящие эмоциональные «американские горки». А пока мы томимся в ожидании премьеры, предлагаем узнать топ-5 интересных фактов о продолжении «Ничто не случается дважды».

Многосерийный фильм «Ничто не случается дважды» не может оставить равнодушным. Уже с понедельника, 30 марта, мы наконец-то увидим новые 8 серий продолжения киношедевра от Оксаны Байрак. После многоточия первых 16 эпизодов у каждого из нас осталось еще так много вопросов… Что будет с любимыми героями? Получит ли эта сага о любви свой счастливый финал? Ответы на все эти вопросы пока знает только режиссер. Но скоро они станут известны и нам.

Топ-5 интересных фактов о продолжении фильма «Ничто не случается дважды»

Мы не узнаем прежних героев

В интервью для сайта STB.UA актеры признаются, что характер и поведение героев изменятся, а кого-то мы вовсе увидим с новой стороны. Так, например, рождение дочери сделало Вадима Огнева более мягким. После отчаянных попыток найти своєго ребенка в глазах Маши читается постоянная боль. А Глеб и Ксюша – повзрослели и создали уже свою семью.

«Это как будто другая история. Мы смотрим не просто на продолжение чего-то прошлого, а на новую историю. Мы смотрим на тех же людей, но с иного ракурса, — и это потрясает», – в интервью рассказал Григорий Бакланов, которого мы увидим в роли Глеба.

Кого воскресит Оксана Байрак?

Известно, что в съемках продолжения «Ничто не случается дважды» принял участие Петр Рыков, персонаж которого – Юра Потехин – погиб. Неужели Оксана Байрак все же решила воскресить героя? Как возвращение Потехина может повлиять на сюжетную линию? Ответы на эти вопросы узнаем уже с понедельника в эфире телеканала СТБ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Новые романтические линии

«Ничто не случается дважды» – это, в первую очередь, сага о любви. Уже хорошо знакомые герои в новых романтических линиях наконец смогут встретить свою судьбу и испытать светлое чувство любви. Но кто эти герои, конечно же, остается интригой. Надеемся, что заключенная Раиса, которую сыграла Надежда Мейхер, все же выйдет на свободу и обретет женское счастье. Но сбудется ли наше предположение? Одна Оксана Байрак знает!

Любовный треугольник

В продолжении многосерийного фильма появится новая героиня – учительница танцев Филомена, которую сыграла Анастасия Скибунович.

«Мой персонаж – островитянка, чилийка, танцовщица, учительница Кати, и ей нравится Огнев. У нее своя драматическая судьба. По сценарию я буду танцевать для одного мужчины. Для Огнева или нет – увидите», – рассказывает в интервью о своей героине Анастасия.

По сюжету танцовщица Филомена ничего не знает о прошлой жизни Вадима Огнева. Но после появления Маши в этом любовном треугольнике разыграется нешуточный накал страстей.

Вместо « многоточий » будет « точка »

В заключительных 8 сериях зрителя захватит интрига невероятных чувственных событий, поддержанная замечательной игрой актеров и эстетикой визуального ряда. Оксана Байрак уверяет, что третью часть снимать не планирует. Поэтому все тайное должно стать явным, а вместо «многоточий» будет поставлена «точка». Но будет ли у этой невероятной истории счастливый конец – скоро все узнаем.

Не пропустите долгожданное продолжение «Ничто не случается дважды» уже 30 марта в 20:00 на телеканале СТБ!

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