Гороскоп на 28 марта 2020 года
Гороскоп на 28 марта 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может получить неожиданные финансовые поступления,а кому стоит быть более добрее? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.
Овен
Скорее всего вам предстоят неожиданные финансовые траты. Однако не спешите переживать: вполне вероятно, что все вернется к вам сторицей.
Телец
Вы немного поддаетесь панике. Не стоит так переживать. Сохраняйте спокойствие и карантин. Все будет хорошо. Прорветесь!
Близнецы
Вам стоит запланировать свои будущие покупки. И хотя небольшая финансовая подушка у вас все же есть, от необдуманных покупок лучше отказаться.
Рак
Примите к сведению то, что мир меняется. Вы слишком беспечны и абсолютно не слушаете советы знакомых.
Лев
Внезапные хорошие известия поднимут вам настроение на долгое время. У вас много планов и карантин не может помешать их воплощению. Вперед.
Дева
День, который полностью нужно посвятить своему здоровью. Найдите витамины, займитесь спортом или общеукрепляющей гимнастикой.
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Весы
Вынужденные каникулы можно повернуть себе на пользу. Начните готовить и организуйте доставку еды тем, кто не может выйти за продуктами.
Скорпион
Вы так и брызжите своим ядом. А все потому, что вашим планам не суждено сбыться. Однако не впадайте в панику, а придумайте новый план. Только добрый и позитивный.
Стрелец
Посвятите все свое внимание детям или домашним животным. Пришло время подумать о ком-то, кроме себя.
Козерог
Вы ‒ душа компании. У вас появилось много полезных идей, которые вы спешите воплотить в реальность. Звезды советуют не спешить, а попросить помощи у близких.
Водолей
Ваши планы могут потерпеть фиаско. Если так случиться, не расстраивайте. Кто знает, может, это и к лучшему. Утро вечера мудренее. Не принимайте поспешных решений.
Рыбы
У вас может резко меняться настроение. Постарайтесь справиться со своими эмоциями. Вам нужно быстро адаптироваться к новым условиям жизни.
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