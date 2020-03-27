Гороскоп на 28 марта 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может получить неожиданные финансовые поступления,а кому стоит быть более добрее? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Скорее всего вам предстоят неожиданные финансовые траты. Однако не спешите переживать: вполне вероятно, что все вернется к вам сторицей.

Телец

Вы немного поддаетесь панике. Не стоит так переживать. Сохраняйте спокойствие и карантин. Все будет хорошо. Прорветесь!

Близнецы

Вам стоит запланировать свои будущие покупки. И хотя небольшая финансовая подушка у вас все же есть, от необдуманных покупок лучше отказаться.

Рак

Примите к сведению то, что мир меняется. Вы слишком беспечны и абсолютно не слушаете советы знакомых.

Лев

Внезапные хорошие известия поднимут вам настроение на долгое время. У вас много планов и карантин не может помешать их воплощению. Вперед.

Дева

День, который полностью нужно посвятить своему здоровью. Найдите витамины, займитесь спортом или общеукрепляющей гимнастикой.

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Весы

Вынужденные каникулы можно повернуть себе на пользу. Начните готовить и организуйте доставку еды тем, кто не может выйти за продуктами.

Скорпион

Вы так и брызжите своим ядом. А все потому, что вашим планам не суждено сбыться. Однако не впадайте в панику, а придумайте новый план. Только добрый и позитивный.

Стрелец

Посвятите все свое внимание детям или домашним животным. Пришло время подумать о ком-то, кроме себя.

Козерог

Вы ‒ душа компании. У вас появилось много полезных идей, которые вы спешите воплотить в реальность. Звезды советуют не спешить, а попросить помощи у близких.

Водолей

Ваши планы могут потерпеть фиаско. Если так случиться, не расстраивайте. Кто знает, может, это и к лучшему. Утро вечера мудренее. Не принимайте поспешных решений.

Рыбы

У вас может резко меняться настроение. Постарайтесь справиться со своими эмоциями. Вам нужно быстро адаптироваться к новым условиям жизни.

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