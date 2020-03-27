Дмитрий Пчела о  сериале «У каждого своя ложь», детстве и хулиганской юности

35-летний Дмитрий Пчела – известный актер, который запомнился зрителям по ролям рафинированных бизнесменов и интеллигентных негодяев. В сериале «У каждого своя ложь» (производства IVORYfilms), показ которого СТБ начинает 6 апреля, он тоже предстанет в образе главы бизнеса, готового даже поступиться интересами семьи ради своего дела. О роли в сериале, о детстве в деревне и хулиганской юности Дмитрий рассказал в откровенном интервью.

Сериал называется «У каждого своя ложь». Как вы считаете, ваш герой здесь положительный или отрицательный?

Когда мы начинали работать с Анатолием Николаевичем Матешко, я видел, что ему нужен определенный антагонист в фильме, такой отрицательный персонаж. Но своей работой, отношением и игрой я убедил его, что Алексей — человек совершенно неоднозначный. И к концу проекта режиссер сказал: «Димочка, да ты же, наверное, самый драматический персонаж в этой истории». Мой герой безумно сложный.

Какие отношения у вас сложились с партнерами? Вы же не первый раз снимаетесь с Ольгой Павловец?

Да, с Олей мы снимались в моем самом первом проекте — «Катина любовь». Но там мой персонаж был крайне отрицательным, жестким, эмоциональным. Хотя, как ни странно, зрители любили его. Может быть, потому что он делал все во имя любви, а женщины во имя любви могут простить очень многое. Атмосфера на площадке этого сериала (“У каждого своя ложь”. — Прим. ред.) сложилась замечательная. И несмотря на усталость (у меня было очень много проектов этой зимой), я поймал себя на мысли, что сюда прихожу с удовольствием. Прекрасный актерский ансамбль: Виталик Салий — замечательный актер, мощный, самобытный, Настя Чепелюк — абсолютно на месте в своей роли. Мы до конца выжимали каждую сцену, были искренни и честны.

А за кадром эти дружеские отношения продолжаются?

К сожалению, при нашей огромной занятости это почти невозможно. Но мы можем встретиться в каком-то из проектов. При сильной загруженности все свободное время стараюсь посвящать своей семье. Сейчас у меня чувство вины перед моими близкими, потому что я был плотно занят работой и мало времени проводил с семьей. И когда недавно в очередной раз уезжал на съемки, моя маленькая дочка, пятилетняя Соня, встала в двери и сказала: «Папа, я тебя никуда не пущу». Когда ты уезжаешь и тебя неделями нет, для ребенка это очень тяжело.

Ваша жена, Катя Рябова, — тоже актриса, и вы даже снимались в нескольких проектах вместе. Насколько вам было тяжело или, наоборот, легко работать вместе?

Для меня это очень сложно, мы уже долго вместе, познакомились десять лет назад. Но в то же время это и интересно. Катя — человек непростой эмоционально, она может переживать и взрываться внутренне, если у нее что-то не получается. А вот ей нравится работать со мной, потому что она знает, что я никогда не оставлю ее, всегда что-то подскажу, посоветую, она мне доверяет в этом смысле. Но у нас пока не такой большой опыт совместных работ. И в проекте «Мираж» нам работалось легче, потому что мы были в каком-то конфликте в фильме. А вот в другом сериале, который снимала Ирина Громозда, мы играли пару, которая только познакомилась. И нам нужно было играть первую влюбленность, смотреть друг на друга с такой почти юношеской наивностью. А у нас-то за плечами десять лет совместной жизни, мы уже знаем друг друга от и до, видим друг друга каждый день. И это так тяжело оказалось — все пережить заново, начать все сначала. Но это профессия, это был интересный опыт.

Вы признавались, что любите готовить, а Катя не очень это любит…

Катя не умеет готовить. А я очень люблю, и похоже, это мне хорошо удается. Люблю готовить борщ и получаю огромное удовольствие, когда Катя и Соня его едят. И из этого я тоже черпаю энергию. Мне вообще нравится создавать что-то своими руками. Мало кто знает, что я очень люблю копаться в саду, выращиваю помидоры и огурцы.

У вас же детство прошло в деревне?

Да, я крестьянин, и это невозможно из меня изжить. Несколько лет назад я играл деревенского шофера, а мой дед тоже был шофером в селе. И тогда говорили: «Ну, как же Пчела — и шофер? У него такая внешность, ему играть руководителей, бизнесменов, в антураже богатых домов и прочее». А я с 13 лет пахал, косил и делал всю самую тяжелую работу в деревне. Корову доил, и это, кстати, было самое легкое, что приходилось мне делать. Заготавливал сено, садил, копал, пилил дрова, рубил, чего только ни делал! И я считаю, что у меня было самое счастливое детство. Именно деревня меня сформировала и привила трудолюбие с ранних лет. Хотя я бываю очень занудным. У меня, как и у моего деда, есть качество в характере: он не выносил, когда кто-то не работает, в деревне же все работают. И у меня так: мне нравится, когда все работают, чтобы каждый был при деле. Во мне много всего намешано. Я деревенский, а юность моя прошла в Таллине, где я был хулиганом, пацанвой. А потом оказался в Москве в школе-студии МХАТ, которая стала меня полировать, мы изучали шедевры мировой живописи, литературы, театра. И здесь уже стала формироваться новая личность.

Ваша карьера сложилась легко или были трудности?

Сначала мы жили в тепличных условиях — школа-студия МХАТ, общежитие на Тверской-Ямской, стипендия. Сложно стало потом, после того как мы отучились четыре года и я уехал, чтобы отработать свой контракт. И уже когда вернулся, столкнулся со всей жестокостью мегаполиса. Не принимал город, не принимала профессия, не мог пробиться, даже опускались руки, я стал заниматься другим видом деятельности — театральной педагогикой. И потом вдруг — счастливый случай, роль в сериале «Катина любовь». И после этого пошло. А так пришлось пробиваться с самого низа. Жил в деревянных домах, предназначенных под снос, снимал комнаты с мышами, рядом с алкоголиками, бандитами, в сорока минутах от города. Но нужно было пройти этот путь, чтобы сформировать свою личность, понимание себя. Актер — это больше энергетика. Как говорил Олег Палыч Табаков: «Самое важное — энергоемкость». Остальному можно научить.

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