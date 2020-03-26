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Зоряна Скалецкая об опыте разных стран в борьбе с COVID-19

26.03.2020

Каждая страна ищет свой путь борьбы с коронавирусом. О различных стратегиях противодействия вирусу в своей постоянной рубрике в программе «Вікна-новини» на СТБ рассказала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

«Мы поговорим об опыте разных стран в борьбе с COVID-19. Об обнадеживающих успехах Китая и о печальном опыте Италии. Первым новая эпидемия поразила Китай. Когда количество инфицированных достигло тысячи, власти закрыли на карантин 13 городов. А потом вообще приняли беспрецедентные действия. Строгие ограничения и серьезные наказания за нарушение карантина. Вплоть до смертной казни – за сокрытие симптомов и распространения инфекции. Такие меры, которые потрясли демократический мир, подействовали», – сообщила Зоряна Скалецкая.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адганом Гебреесус отметил: «Мы поражены китайским опытом. Вспышка эпидемии там пошла на спад. В этой стране вирус уже отступает. И это произошло благодаря правительству Китая и китайскому народу. Чтобы взять этот вирус под контроль, каждая страна должна действовать так, как они».

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В Южной Корее, у которой были все шансы стать второй по количеству пораженных после Китая стран, выбрали другой подход: карантин не строгий. Вместо этого было задействовано максимум усилий, чтобы отследить все возможные контакты с первыми инфицированными. Всех, кто хоть как-то пересекался с больными, проверяли массово. И такая тактика тоже оказалась действенной.

Генеральный директор ВОЗ уверен, что для успешной борьбы с эпидемией крайне необходимо агрессивное тестирование каждого, кто под малейшим подозрением. Необходимо изолировать инфицированных и сломать цепь заражения. Поэтому глава ВОЗ призывает правительства стран тестировать, тестировать и еще раз тестировать.

В то же время министр здравоохранения Финляндии назвал массовую проверку неэкономным использованием ресурсов. Не только тест-систем, но и лабораторий и медицинских работников. К примеру, даже в США, где заболевшие есть уже в каждом штате, меньше чем сотня лабораторий. Для такой страны это крайне мало.

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А вот в Великобритании до недавнего времени не принимали решительных мер. Считали, что обращаться к врачу стоит только при проблемах с дыханием и значительными жалобами на здоровье. Даже в случае заболевания коронавирусом с легкими симптомами советовали просто оставаться дома. Этот подход страна уже изменила.

Поразительно изменили отношение к карантинным мерам итальянцы. На прошлой неделе по количеству умерших от нового коронавируса Италия опередила и на данный момент оставила далеко позади Китай. Так как на первом этапе распространения итальянское правительство не смогло четко обозначить все угрозы и убедить собственных граждан в необходимости строгого соблюдения правил изоляции. Итальянцы продолжали целоваться при встрече, есть в ресторанах и собираться большими компаниями.

«Я хочу обратиться к тем, кто в эти дни устраивает вечеринки. Мы будем отправлять к вам карабинеров. Карабинеров с огнеметами. Какие к черту вечеринки?! Забудьте о них на 3, 4, 5 месяцев», – сказал губернатор провинции Кампания Винченцо Де Лука.

После печального опыта пандемии в Италии изменили стратегию и в Германии. Еще в начале марта власти прогнозировали, что COVID-19 все равно переболеет 70% граждан. И не принимали серьезных карантинных мероприятий. Однако, когда смертность в Италии побила все предыдущие коронавирусные антирекорды, изменилась федеральная политика и в самой Германии. Все закрыли. Все, кто может, должен сидеть дома. Собираться больше чем вдвоем – запрещено. А в своем уже историческом обращении канцлер Ангела Меркель сравнила нынешний вызов со Второй мировой войной.

«Я абсолютно уверена, что мы преодолеем этот кризис. Впрочем – как много будет жертв? Сколько близких мы потеряем? Ответ на этот вопрос в значительной степени в наших руках. Нам нужна решительность, чтобы принять ограничения и поддерживать друг друга. Ситуация действительно серьезная. Ее финал будет зависеть в том числе и от того, насколько дисциплинированно каждый будет соблюдать правила», – уверяет федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

Сама же канцлер ближайшие две недели будет работать дома. Оказалось, что она контактировала с больным коронавирусом, поэтому должна пойти на карантин. Будьте, как госпожа Меркель: соблюдайте правила и берегите друг друга. Мойте руки, сохраняйте спокойствие и будьте здоровы!

А уже сегодня Зоряна Скалецкая расскажет о правилах поведения детей и родителей в условиях домашней изоляции. Смотрите спецрубрику с понедельника по пятницу в 17:30 и в 22:00 в программе «Вікна-новини» на СТБ!

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