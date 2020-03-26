Тесто для пасхальных куличей: рецепты пошагово
26.03.2020
Хорошее тесто на пасху – гарантия удачных пасхальных куличей. Выберите один из трех рецептов теста на Пасху, которые мы подобрали для вас.
РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №1
Ингредиенты:
- Дрожжи сухие — пачка (30 г)
- Теплое молоко — 500 мл
- Мука
- Сливочное масло топленое — 200 г
- Яйца (желтки) — 10 шт.
- Сода — щепотка
- Соль — 1 ч. л.
- Сливки — 150 г
- Сахарная пудра — 1 ст.
- Изюм — горсть
- Цукаты — горсть
- Сухофрукты — горсть
Способ приготовления:
Готовим опару.
- Дрожжи разводим небольшим количеством теплого молока. Соединяем теплое молоко, подогретые сливки и немного просеянной муки. Консистенция теста должна получиться, как на оладьи. Тщательно перемешиваем и добавляем разведенные дрожжи.
- Еще раз перемешиваем и оставляем в теплом месте для брожения. Когда опара увеличится в 2 раза, замешиваем тесто.
Готовим тесто.
- Желтки растираем с сахарной пудрой и добавляем в поднявшуюся опару. Осторожно добавляем топленое масло, соду, соль, муку, а также изюм, цукаты, сухофрукты и замешиваем тесто. Даем ему снова подняться, хорошо вымешиваем и выкладываем в форму.
- Ставим кулич в разогретую до 170 °С духовку. Выпекаем до готовности. Готовность кулича проверяем деревянной палочкой или на вес — готовое изделие будет значительно легче сырого.
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РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №2
Ингредиенты:
- Дрожжи прессованные – 25 г
- Молоко топленое – 400 г
- Масло сливочное – 150 г
- Сахар – 200 г
- Морковь тертая – 0,5 ст.
- Яйца – 2 шт.
- Апельсины – 2 шт.
- Ванильный сахар – 15 г
- Мука по вкусу
- Цукаты по вкусу
- Изюм по вкусу
- Соль по вкусу
- Яичный белок (для глазури) – 1 шт.
- Сахарная пудра (для глазури) – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Смешиваем дрожжи и теплое молоко (200 мл). Примечание: температура молока должна быть около 30 °С.
- Добавляем сахар (1 ст. л.), всыпаем муку (3 ст. л.), хорошо перемешиваем и оставляем опару в теплом месте, чтобы дрожжи «проснулись».
- Когда опара поднимется и покроется пузырьками, она готова. Замешиваем тесто.
- Снимаем цедру с апельсина. Примечание: срезать нужно только верхний, оранжевый, слой. Белый — горчит.
- Взбиваем добела яйца с сахаром.
- Отливаем небольшое количество теплого молока и разводим в нем соль.
- Вливаем в опару оставшееся молоко, всыпаем порцию муки и перемешиваем.
- Вливаем молоко с солью, всыпаем еще порцию муки.
- Добавляем яйца с сахаром и продолжаем всыпать муку.
- Кладем тертую морковь и апельсиновую цедру.
- Вливаем растопленное сливочное масло. Примечание: масло должно быть теплым, а не горячим.
- Выкладываем тесто на рабочую поверхность и, подсыпая понемногу муку, вымешиваем до момента, когда тесто начнет отставать от рук. Совет: не подсыпайте много муки, тесто должно быть очень мягким и эластичным.
- Выкладываем тесто в кастрюлю, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на час, чтобы оно поднялось.
- Когда тесто увеличится в объеме в два раза, вмешиваем в тесто изюм. Совет: изюм предварительно нужно запарить в кипятке, чтобы он стал мягким.
- Делим тесто на три части и выкладываем в смазанные растительным маслом формочки для куличей.
- Оставляем тесто в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме в два раза.
- Выпекаем куличи в разогретой до 180 градусов духовке до готовности. Готовность кулича проверяем деревянной шпажкой: если она выходит из кулича сухой, он готов.
- Для украшения кулича белки взбиваем с сахарной пудрой в крутую пену — она должна держать форму и не растекаться.
- Готовые куличи остужаем, украшаем белковой глазурью и сахарной посыпкой.
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РЕЦЕПТ ПАСХАЛЬНОГО ТЕСТА №3
Ингредиенты:
- Мука – 1 кг
- Масло сливочное – 200 г
- Дрожжи «живые» – 30 г
- Сахар – 200 г
- Молоко – 500 мл
- Яйцо – 3 шт.
- Яйцо (желтки) – 4 шт.
- Изюм по вкусу
- Шафран по вкусу
- Цукаты по вкусу
- Миндаль (молотый) по вкусу
- Кардамон (молотый) по вкусу
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Для опары разводим дрожжи небольшим количеством теплого молока, добавляем столовую ложку сахара, 500 г муки и ставим в теплое место на 3–6 часов.
- Когда опара поднимется и начнет оседать, добавляем остальные ингредиенты и хорошо вымешиваем. Ставим тесто в тепло. Когда оно увеличится в объеме в три раза, тесто снова вымешиваем и раскладываем в смазанные маслом и посыпанные сухариками формочки, заполняя их тестом на треть объема.
- Формочки с тестом снова оставляем в теплом месте. Когда тесто заполнит практически весь объем, смазываем его яйцом, посыпаем миндалем и цукатами и ставим в разогретую до 200 °С духовку. Выпекаем до готовности.
- Готовый кулич украшаем сахарной глазурью, цукатами и т. д.
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