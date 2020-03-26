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«Сліпа» 38 серия: Существует ли иной мир?

26.03.2020

26 марта в эфире телеканала СТБ вышла 38 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Борису. В последнее время его жена постоянно говорила о том, что ее скоро поглотит тьма. А через несколько дней она пропала вместе с сыном… Подробнее читайте в материале.

слепая

Тридцатилетний Борис Пронь научный сотрудник исследовательского института не был человеком суеверным и не слишком обращал внимание на рассказы жены Аллы о ее ужасных предчувствиях. Но когда после двух дней безрезультатных поисков и обращение к полиции не обнаружил никаких следов жены и сына Миши, решил обратиться к бабушке Любе за советом.

Слепая рассказала Борису, что его жена жива и что ее никто не похищал, но вот его сына, Мишу, похитили. Борис не находил себе места, неужели он не сможет спасти свою семью? В отчаянии он решил выполнить просьбу жены окропить драгоценный перстень кровью и в полнолуние закопать его в парке… Именно так, по словам его благоверной, можно уберечь ее и сына от тьмы…

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Video: «Сліпа» 38 серия: Существует ли иной мир?

Слепая: в 38 серии вы узнали, существует ли иной мир. Как помогла мужчине Слепая в 38 серии от 26.03.2020

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