Сегодня, 26 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 37 и 38 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это рассказ о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Подробнее читайте в материале.

В 37 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Елена. Недавно за ней начал ухаживать Виктор, который очень напоминал ей покойного мужа. Женщина даже подумала, что Виктор ‒ его реинкарнация.

В 38 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратился Борис. В последнее время его жена постоянно говорила о том, что ее скоро поглотит тьма. А через несколько дней она пропала вместе с сыном…

Узнайте все подробности в 37 и 38 сериях сериала «Слепая» от 26.03.2020.

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 37 и 38 серии от 26.03.2020 Слепая - 37 и 38 серии на сайте СТБ уже 26.03.2020. О чем сюжет 37 и 38 серии фильма Слепая, читайте в анонсе

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