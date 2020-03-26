26 марта в эфире телеканала СТБ вышла 37 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Елене. Недавно за женщиной начал ухаживать Виктор, который очень напоминал ей покойного мужа. Женщина даже подумала, что Виктор ‒ его реинкарнация. Детальнее читайте в материале.

45-летняя Елена после смерти любимого мужа 25 лет назад даже не надеялась обрести личное счастье и не стремилась к этому. Но недавно за женщиной начал ухаживать молодой парень ‒ Виктор. Он очень напоминал Елене покойного мужа. Парень дарил ей точно такие же подарки, как и покойный муж, говорил те же слова, знал о ее привычках… И родился Виктор на 41-й день после смерти мужа.

Подруга Елены Галя в шутку сказала, что Виктор ‒ реинкарнация ее покойного мужа. Поступки Виктора и слова подруги породили в ее душе надежду, что покойный муж вернулся к ней таким странным образом. Подтвердить или развеять сомнения женщины могла только бабушка Люба.

Однако Слепая рассказала Елене, что Виктор ‒ совсем не воплощение ее мужа, а обычный шарлатан. Поверит ли Елена словам бабушки Любы или согласится выйти за Виктора замуж (молодой человек сделал ей предложение)? Смотрите все детали в 37 серии.

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