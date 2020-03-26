Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Подборка самых интересных фото со съемок «У каждого своя ложь»

26.03.2020

Что только ни происходило на съемочной площадке нового сериала «У каждого своя ложь». Мы уже рассказывали, какие курьезные ситуации произошли в самом разгаре съемочного процесса. Сейчас предлагаем вам окунуться в телевизионную атмосферу и на пару минут стать маленькой частью съемочной команды «У каждого своя ложь» (производство IVORY films).

Сериал, который обязательно вас затянет этой весной, заинтересовывает даже названием –  «У каждого своя ложь». 6 апреля в 20:00 мы увидим премьеру 12-серийной мелодрамы, которую снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко.

Как он сам сказал в интервью читателям телеканала СТБ, он заставит всех смотреть сериал «У каждого своя ложь». 

«А как же?! У нас такие классные актеры, у нас будет хорошая музыка, у нас  потрясающая, увлекательная история!»

Если говорить о курьезных ситуациях, то Анатолий Матешко не скрывает, что во время съемок их было очень много. Например, оператор чуть не утонул в бассейне:

«Недавно о нас приехали снимать репортаж, и оператор во время работы упал… в бассейн! Но он упал таким образом, что сам пошел под воду, а камера осталась наверху. И он, по-моему, сейчас снимает меня (улыбается. — Прим. ред.)».

Если пристально посмотреть на фото со съемок сериала, можно сразу понять, что процесс был действительно безбашенным! Сотни людей в команде, эмоциональные актеры и… виски в кадре! 

Фото – IVORY films

Напоминаем, что премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» состоится 6 апреля в 20:00!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: последние новости
Даша Трегубова отмечает день рождения
Даша Трегубова отмечает день рождения
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
Как правильно ухаживать за волосами: советы от Даши Трегубовой
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
ТНМК покажут бэкстейдж эпического украинского концерта
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Марк Савин – «Катя»: премьера песни
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Андрей Данилко: лучшие песни члена жюри Нацотбора на Евровидение-2020
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Евровидение-2020: культовые достижения Андрея Данилко
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Андрей Данилко: биография, личная жизнь и все новости об артисте
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Группа Mountain Breeze выпустила идеальный хит
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!
Эксклюзивные подробности шоу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ на НСК «Олимпийский»!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить