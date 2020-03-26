Подборка самых интересных фото со съемок «У каждого своя ложь»

Что только ни происходило на съемочной площадке нового сериала «У каждого своя ложь». Мы уже рассказывали, какие курьезные ситуации произошли в самом разгаре съемочного процесса. Сейчас предлагаем вам окунуться в телевизионную атмосферу и на пару минут стать маленькой частью съемочной команды «У каждого своя ложь» (производство IVORY films).

Сериал, который обязательно вас затянет этой весной, заинтересовывает даже названием – «У каждого своя ложь». 6 апреля в 20:00 мы увидим премьеру 12-серийной мелодрамы, которую снял известный украинский режиссер Анатолий Матешко.

Как он сам сказал в интервью читателям телеканала СТБ, он заставит всех смотреть сериал «У каждого своя ложь».

«А как же?! У нас такие классные актеры, у нас будет хорошая музыка, у нас потрясающая, увлекательная история!»

Если говорить о курьезных ситуациях, то Анатолий Матешко не скрывает, что во время съемок их было очень много. Например, оператор чуть не утонул в бассейне:

«Недавно о нас приехали снимать репортаж, и оператор во время работы упал… в бассейн! Но он упал таким образом, что сам пошел под воду, а камера осталась наверху. И он, по-моему, сейчас снимает меня (улыбается. — Прим. ред.)».

Если пристально посмотреть на фото со съемок сериала, можно сразу понять, что процесс был действительно безбашенным! Сотни людей в команде, эмоциональные актеры и… виски в кадре!

Фото – IVORY films

Напоминаем, что премьера 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» состоится 6 апреля в 20:00!

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