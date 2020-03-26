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«Ничто не случается дважды»: что увидят зрители в 15 и 16 серии от 26.03.2020

26.03.2020

Уже сегодня, 26 марта, в 20:00 мы увидим 15 и 16 серии драматического фильма «Ничто не случается дважды». Крайние эпизоды перед премьерными сериями напомнят нам, чем закончилась первая часть фильма. Чего ждать зрителям от 15 и 16 серии – узнаете в материале! 

В 15 и 16 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете:

Маша прилетает в Грузию и узнает, что Огнев любил ее маму Катю. Красавица Алла едет в Испанию по приглашению малоизвестного модельного агентства. Но ее подставляют: завозят в какой-то дом, где полно мужчин.

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Аллочка встречается со своей родной мамой Раисой в Иордании, которая сидит в тюрьме за убийство. Маша остается в Батуми, признается Борису, что беременна от Огнева. Спустя несколько лет Маша не теряет надежды найти свою старшую девочку, которую выкрал Вадим Огнев. И на кадрах случайной любительской пленки, снятой где-то за границей, она видит Огнева с маленькой девочкой.

Подробнее смотрите в 15 и 16 сериях «Ничто не случается дважды» от 26.03.2020. И не пропустите премьеру продолжения многосерийного фильма уже в понедельник, 30 марта!

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