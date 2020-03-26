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Максим Чмерковский проводит онлайн-уроки по танцам во время карантина

26.03.2020

Сейчас весь мир перешел на дистанционную работу и придерживается правил самоизоляции. В Америке также действует строгий карантин. Холостяк первого сезона Максим Чмерковский решил провести онлайн-уроки по танцам и призвать всех оставаться дома. И чтобы изолироваться было куда интереснее, Максим публикует обучающие видео сальсы и самбы в YouTube. 

Танцы — это не только отличный способ развлечься, но и возможность заняться своей физической формой. Чмерковские запустили танцевальный марафон в YouTube. Все желающие могут обучаться танцу как в режиме реального времени, так и в любое время суток, просматривая сохраненный эфир. 

Больше по теме: #ЗалишайсяВдома: проведи карантин вместе со звездами СТБ

Каждый день Макс со своим братом показывают основные движения из разных стилей. Так, первый урок — сальса, второй — самба. Присоединяйтесь к танцевальному марафону, проводите карантин с пользой, а главное — #залишайсявдома! 


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