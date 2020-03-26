Апрель – очень сложный месяц для всех нас. Нужно обязательно знать, когда удачные дни в апреле 2020 года, чтобы не попасть впросак и не принимать необдуманных решений. Читайте в материале лунный календарь на апрель 2020 года.

По лунному календарю в апреле 2020 года будет циклическая смена фаз Луны. 8 апреля наступит полнолуние, а вот 23 апреля — новая Луна.

Удачные дни в апреле 2020 года

В апреле 2020 года не так уж и много удачных дней. По календарю лунных дней 8 апреля наступит полнолуние, оно в Весах. Это время нужно посвятить несложным практическим занятиям. Также можно заниматься работой, которая требует тщательной проработки деталей.

Самые удачные дни – это 2, 4-7, 9 и 29 апреля 2020 года. Самыми благоприятными днями для бизнеса считаются 4, 6 и 7 апреля. В это время можно смело начинать новое дело или строить планы. А вот в остальное время лучше воздержаться от финансовых вложений.

Неблагоприятные дни в апреле 2020

Неблагоприятных дней в апреле тоже не так уж и много, однако они могут здорово испортить вам жизнь. Запомните: 1, 10, 12, 18, 19 и 22 апреля не стоит начинать новых дел. Они не увенчаются успехом, а лишь принесут вам разочарование и потери.

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