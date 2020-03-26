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Гуляш из свинины: 3 рецепта приготовления от участников «МастерШеф»

26.03.2020

Топ-3 простых рецептов гуляша из свинины помогут вам удивить своих близких вкусным блюдом. Секреты приготовления свиного гуляша в домашних условиях от участников «МастерШеф» найдете в материале.

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Гуляш из свинины

Ингредиенты:

  • Свинина – 600 г
  • Лук – 1 шт.
  • Пшеничная мука – 1 ст. л.
  • Кетчуп – 3 ст. л.
  • Вода – 1 стакан
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Черный перец горошком – 6 шт.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Петрушка – 3 пучка

Приготовление:

  1. Свинину промыть, обсушить и нарезать кусочками. Лук мелко порубить.
  2. В достаточно глубокой сковороде разогреть растительное масло, выложить кусочки свинины и пожарить на сильном огне до золотистости (около 5 минут).
  3. Добавить к мясу лук, перемешать, убавить огонь до среднего и жарить еще 5–7 минут.
  4. Посолить и поперчить по вкусу, всыпать перец горошком, муку, тщательно перемешать и жарить еще около 3 минут.
  5. Добавить кетчуп и хорошо перемешать.
  6. Добавить лавровый лист, влить стакан воды комнатной температуры. Дождавшись, когда вода закипит, накрыть крышкой, убавить огонь практически до минимума и тушить 30 минут.
  7. Готовое блюдо приправить нарезанной петрушкой.

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Свиной гуляш в сметанном соусе

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 2 ст. л.
  • Свинина – 700 г
  • Сметана 20% – 2 ст. л.
  • Перец черный молотый – по вкусу
  • Соль – щепотка
  • Измельченные помидоры в собственном соку – 3 ст. л.
  • Лук – 1 головка
  • Вода – 1 стакан

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезать, обжарить. Добавить свиной гуляш, затем щепотку соли, жарить всё минут 10.
  2. Добавить томаты и воду, тушить около 40 минут.
  3. Для соуса к гуляшу добавить сметану, перемешать, добавить муку, помешать и добавить перец по вкусу.

Гуляш из свинины с томатом

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Свинина – 500 г
  • Томатная паста – 1 ст. л.
  • Бульон – 1 стакан
  • Растительное масло – по вкусу
  • Специи – по вкусу

Приготовление:

  1. Мясо промыть, промокнуть бумажным полотенцем. Мелко нарезать поперек волокон кусочками 1х3 см.
  2. На раскаленную сковороду налить подсолнечное масло и обжарить мясо на сильном огне в течение 2–3 минут до появления золотистой корочки. Мяса на сковороде должно быть столько, чтобы оно лежало в один слой, а между кусочками было небольшое расстояние.
  3. Лук мелко порезать и добавить в мясо, убавив огонь до среднего.
  4. После того, как лук станет прозрачным, развести в стакане кипятка бульон. Залить мясо бульоном.
  5. Накрыть крышкой и оставить тушиться на слабом огне в течение часа.
  6. По мере выкипания жидкости подливать кипяток (сырой холодной водой можно испортить вкус блюда).
  7. За пять минут до готовности добавить специи (например, зиру, лавровый лист, перец горошком и соль), томатную пасту и хорошо перемешать.
  8. Накрыть крышкой и тушить 5 минут.

Приятного аппетита!

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