Гороскоп на 27 марта 2020 года поможет не ошибиться во время принятия важных решений. Кто может получить повышение, а кому стоит уделить больше внимания детям? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овен

Вы можете чувствовать рассеянность и некоторую усталость. Однако паниковать не стоит. Вам нужен небольшой отдых.

Телец

Посвятите день отдыху. Посмотрите любимый фильм или почитайте хорошую книгу. Вечер проведите в тишине.

Близнецы

У вас появится желание командовать близкими людьми. Однако делать это стоит очень осторожно. Иначе ссоры не избежать.

Рак

Вы иногда бываете слишком прямолинейны. Не стоит диктовать близким свои условия. Ищите компромисс.

Лев

Вы полностью поглощены работой. Однако среди огромного количества заданий вам следует найти время для своей семьи. Она нуждается в вас.

Дева

Этот день потребует от вас дисциплины, точности и внимательности. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но зато уверенно.

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Весы

Вам могут предложить хорошее повышение. Однако не спешите его принимать. Хорошенько подумайте, сможете ли вы все успевать. Есть риск провалиться.

Скорпион

На пути к успеху вам стоит преодолеть некоторые преграды. Не обращайте внимание на завистников. Просто продолжайте делать свое дело.

Стрелец

Многие дела, запланированные на этот день, пройдут как по маслу. Однако не спешите радоваться. К вечеру могут возникнуть небольшие трудности.

Козерог

Не принимайте поспешных решений. Хорошенько все обдумайте. И не стоит выяснять отношения с любимым человеком. Это может привести к расставанию.

Водолей

Вы слишком зависите от мнения окружающих. Не пытайтесь делать много комплиментов. Это могут принять за неприкрытую лесть. Совет звезд ‒ оставайтесь собой и будьте искренними.

Рыбы

В отношениях с любимым человеком есть некоторое напряжение. Это связано с недавним обманом. Вам стоит поговорить по душам и открыть свое сердце.

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