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Евровидение-2020: лучшие выступления Дании на конкурсе

26.03.2020

Дания принимает участие в международном конкурсе Евровидение с 1957 года! Лучшие результаты Дании на сегодняшний день не сосчитать, ведь страна побеждала в международном конкурсе целых 3 раза! Но какие еще выступления Дании удивили европейских зрителей? Узнайте прямо сейчас!

Olsen Brothers – «Fly on the Wings of Love» (2000, 1 место)

Olsen Brothers (Brødrene Olsen) — датский поп-рок-дуэт, победивший на конкурсе Евровидение в 2000 году. В состав дуэта входят братья Йорген и Нильс Ольсены. После победы на ежегодном национальном фестивале Dansk Melodi Grand Prix с песней «Fly on the Wings of Love» дуэт занял первое место и на конкурсе Евровидение. При этом после победы только в Дании за один день было продано более 100 тысяч копий данного сингла. В 2005 году братья заняли второе место на фестивале Dansk Melodi Grand Prix с песней «Little Yellow Radio».

В 2005 году на конкурсе Congratulations, посвященном 50-летнему юбилею Евровидения, «Fly on the Wings of Love» заняла 6-е место среди лучших песен за всю историю!

Emmelie Charlotte-Victoria de Forest – «Only Teardrops» (2013, 1 место)

27-летняя Эммили в 2013 году приняла участие в финале отборочного конкурса «Dansk Melodi Grand Prix 2013», где и была выбрана как представитель своей страны на Евровидении-2013 в Мальмё, Швеция. Эммили де Форест исполнила песню «Only Teardrops» («Только слезы») в полуфинале и вышла в финал, где победила, набрав 281 балл.

Basim Moujahid – «Cliche Love Song» (2014, 9 место)

Анис Басим Мужахид, более известный как Басим, родился 4 июля 1992 года в Марокко. Певец марокканского происхождения, который представлял Данию на Евровидении-2014 с песней «Cliche Love Song», занял 9 место в общей таблице. 

Jonas Flodager Rasmussen – «Higher Ground» (2018, 9 место)

Родился в Виборге и прожил в Ланго. Изучал драматургию и музыку в Орхусском университете. Работает учителем в Школе исполнительского мастерства Виборга и в Орхусской школе театрального обучения. Расмуссен является лидером и вокалистом кавер-бэнда Hair Metal Heröes. Играл роли в мюзиклах «Вестсайдская история», «Аренда», «Отверженные». 10 февраля 2018-го выиграл национальный отбор с песней «Higher Ground». А после на Евровидении-2018 он занял 9 место. 

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