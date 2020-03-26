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Даша Трегубова отмечает день рождения

26.03.2020

Сегодня, 24 марта, свой день рождения отмечает фантастическая ведущая «Х-фактор»-10 Даша Трегубова! Редакция STB.UA поздравляет с праздником и желает творческих успехов и достижения новых карьерных высот.

Яркая и невероятно талантливая Даша Трегубова сегодня празднует свои 40 лет! За последний год женщине удалось покорить новые карьерные высоты: стать ведущей легендарного проекта «Х-фактор», сняться во множестве фильмов и сериалов и вдохновить тысячи людей своим превосходным чтением!

Редакция STB.UA поздравляет Дашу с днем рождения и желает новых успехов в грядущем году!

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