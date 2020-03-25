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Жаркий Таиланд, день рождения друга Макса и откровения: каким будет 4 выпуск реалити «Холостяк»-10
Уже в 4 выпуске участницы и главный герой прибудут в жаркий Таиланд. В эту пятницу, 27 марта, мы станем свидетелями новых страстных объятий и поцелуев. Чувства и эмоции накаляются еще больше! Более того, Макс пригласит на групповое свидание трех абсолютно разных по характеру и темпераменту девушек. Чем закончится такая встреча — узнайте уже в эту пятницу, 27 марта, в 19:00 на телеканале СТБ!
Каждая участница мечтает об индивидуальном свидании, поэтому групповые встречи всегда вызывают множество вопросов к главному герою. Но в этот раз повод особенный – день рождения друга Холостяка. Тремя счастливицами, которые разделят праздник станут: Алина, Оля и Юля.
«Мой друг – коренной таец», – сообщит девушкам Макс по дороге к имениннику. Участницы почувствуют огромную ответственность, ведь помимо того, что им нужно будет подобрать подарок для виновника торжества, так еще и произвести на него хорошее впечатление.
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Кроме того, Макс предложит всем участницам на вилле совершить один из традиционных тайских обрядов – обретение свободы. Чтобы освободиться, тайцы сжигают вещи, которые ассоциируются у них с негативными мыслями и воспоминаниями, и таким образом обретают легкость. Истории некоторых девушек поразят Холостяка до глубины души. Участницы откроются перед ним с совершенно другой стороны.
- Какими откровениями поделятся участницы?
- Какая девушка будет самой искренней? Почему обряд закончится для многих слезами?
- Что же сделают девушки на групповом свидании: подготовят общий сюрприз или поздравят друга Макса по отдельности?
- Какой участнице удастся запомниться имениннику?
- И получит ли кто-то из них розу до Церемонии?
Смотрите четвертый выпуск романтического реалити «Холостяк»-10 уже в эту пятницу, 27 марта, в 19:00 на СТБ!