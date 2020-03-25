Уже с 6 апреля с понедельника по четверг в 20:00 мы увидим премьеру 12-серийной мелодрамы «У каждого своя ложь» от украинского режиссера Анатолия Матешко (производство IVORY films). В картине сыграли как молодые начинающие, так и хорошо знакомые зрителям звездные актеры. Подробнее об актерах сериала «У каждого своя ложь» читайте в материале.

Ольга Павловец

40-летняя актриса Ольга Павловец может похвастаться большим опытом: 78 работ в 78 проектах! Родилась она 9 мая 1981 года в актерской семье. Папа — ведущий артист ТЮЗа Андрей Павловец, а мама — актриса, впоследствии доцент кафедры речи Академии театральных искусств.

Актриса училась в школе для музыкально одаренных детей, а за время учебы много выступала на концертах и разнообразных конкурсах. С 9 лет несколько раз на телевидении исполняла старинные романсы под гитару.

Дмитрий Пчела

Известный эстонский актер Дмитрий Пчела за свои 35 лет снялся в 43 проектах!

Дмитрий окончил Таллиннскую гимназию Карьямаа. В 2006 году окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ (курс С. Земцова, И. Золотовицкого). В 2013 году окончил заочное отделение режиссерского факультета Театрального училища им. Щукина (мастерская Л. Е. Хейфеца). В 2006-2008 гг. работал в Таллиннском театре. Сейчас актер активно снимается в сериалах и фильмах.

Анастасия Чепелюк

Талантливая и необыкновенная одесситка родилась 12 ноября 1991 года. В 2013 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого (мастерская О. Н. Шаварского). В 2011 году сотрудничала с театральной мастерской Андрея Билоуса «Абетка». В 2012-2014 гг. — актриса Киевского театра русской драмы им. Леси Украинки. Окончила школу актерского мастерства Doors to Hollywood. Заняла второе место на конкурсе молодых талантов от киностудии Amedia.

Сергей Радченко

А этого актера зрители телеканала СТБ должны помнить по известному сериалу «Швабра». Родился Сергей 12 февраля 1980 года в Киеве.

В 2003 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого (КНУТКиТ). За это время у Сергея накопилось 57 актерских работ в самых разнообразных проектах!

Ирина Калашникова

Заслуженная артистка Украины родилась 10 декабря 1958 года. Ирина окончила Киевское государственное высшее музыкальное училище им. Р. М. Глиера по специальности «актриса музыкального театра» (курс В. Козьменко-Делинде).

Работала в Одесском драматическом театре им. В. Васылька, потом снова Киев – Театр эстрады (сейчас — Киевский академический драматический Театр на Подоле), Мастерская театрального искусства «Сузір’я».

Игорь Рубашкин

Заслуженный артист Украины Игорь Рубашкин родился 18 июля 1978 года в Киеве. Семья у него была актерская: отец — Александр Михайлович Рубашкин, актер Театра на Подоле. Мать — Татьяна Константинова Печенкина, актриса Театра на Подоле. Актрисой была и бабушка Игоря Рубашкина. Вырос он в Киеве, на Подоле. В 1995 году окончил среднюю школу, планировал поступать в Политехнический институт, однако мама настояла, чтобы его просмотрел профессор Николай Николаевич Рушковский, у которого она сама когда-то училась, и который тогда как раз набирал свой курс. За пять дней Игорь выучил нужную программу и поступил в театральный. Сейчас Игорь Рубашкин снимается в известных украинских сериалах, играет в театрах и снимается в клипах.

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