Самая желанная премьера весны — «Холостяк». В этом году 10 сезон покоряет главный герой — пилот и владелец летной школы в США — Макс Михайлюк. Холостяк успел полюбиться зрителям и обрел негласный статус «Самого красивого» за все сезоны. Выпуски реалити собирают миллионы просмотров, а премьера побила рекорд сезона. Делимся радостными новостями — 2 выпуск проекта «Холостяк»-10 занял 3 место на вкладках «В тренде» YouTube.

6 марта состоялась премьера 10 сезона. Макс Михайлюк познакомился с девушками и во время вечеринки провел свою первую Церемонию роз. Позади уже три выпуска, а в эту пятницу мы увидим приключения участниц и главного героя в жарком Таиланде.

А тем временем зрители активно просматривают выпуски на платформе YouTube. Так, 2 выпуск занял 3 место на вкладках «В тренде».

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