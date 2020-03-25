Тренировка онлайн от Марины Боржемской во время карантина

Постоянный и неизменный тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская призывает всех оставаться дома и сознательно самоизолироваться. А время карантина станет отличной возможностью для подготовки к лету и приведения своего тела в форму. Смотрите тренировку онлайн от Марины Боржемской в материале.

Каждый день необходимо начинать правильно. И если раньше мы могли выбирать между лишними минутами сна и зарядкой, то отныне есть прекрасная возможность утром полноценно заниматься спортом. Либо же днем, а кому удобно — даже вечером.

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В условиях карантина важно не только найти отдушину, а и заставлять свое тело двигаться. Мы избавились от необходимости добираться на работу, ехать по делам и вечером возвращаться домой. А это, между прочим, минус несколько тысяч шагов и десятки километров. Поэтому спорт и физические нагрузки во время карантина — обязательная составляющая распорядка дня. Начинаем день правильно. Тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская поделилась комплексом упражнений для всего тела, который направлен на проработку спины, ног и пресса. Проведите карантин активно, но дома!

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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