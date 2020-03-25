Топ-5 сериалов на время карантина от звезды «Ничто не случается дважды» Катерины Тышкевич

Во время карантина у многих появилось гораздо больше свободного времени. Идеальным вариантом домашнего времяпрепровождения может стать просмотр интересных сериалов. Своими Топ-5 поделилась звезда фильма «Ничто не случается дважды» Катерина Тышкевич. Какие сериалы посмотреть на время карантина – узнаете в материале.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Чем же занять себя на время карантина? Вариантов занятий много: уборка, домашний спорт, просмотр фильмов и сериалов. С последним определиться помогла актриса многосерийного фильма «Ничто не случается дважды» Катерина Тышкевич. Подъехала подборка сериалов, которые впечатлили ее больше всего за последнее время.

«Sex Education»/ «Половое воспитание»

Мы смотрели в оригинале с английскими субтитрами , но и в русской озвучке он прекрасен. О жизни подростков, о трудностях в вопросах секса , о человеческих отношениях и с невероятно тонким и добрым юмором. Очень понравилось так же музыкальное оформление сериала. Все песни писались специально под него, поэтому очень четко отвечают смыслу каждой отдельной сцены.

«Благие знамения»

Это сериал о настоящей дружбе между ангелом и демоном. Легкая сатира на тему религии с шутками класса люкс и потрясающими актерскими работами.

«Родина»/ «Homeland»

Персонаж Кэрри Мэттисон в исполнении Клэр Дэйнс , влюбил меня в себя еще с первого сезона, а сейчас вышел 8-ой! И я все еще плотно на него подсажена, представляете???

«Содержанки»

В первую очередь подкупает огромное количество эротических сцен, снятых настолько красиво и так достоверно-откровенно, и с актрисами таких величин… Что, даже я, ставя себя на место этих актрис, задумалась, согласилась бы я на такой проект или нет…

«Как избежать наказания за убийство»

Сейчас как раз смотрим уже 6 сезон этого детективного сериала. Лихо закрученный сюжет, неподражаемая Виола Дэвис в главной роли. Карантин более чем позволяет погрузиться в мир вымысла и приключений.

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