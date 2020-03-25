25 марта в эфире телеканала СТБ вышла 36 серия проекта «Слепая», основанного на реальных историях людей. Сможет ли бабушка Люба помочь Ирине. Недавно женщина похоронила своего мужа. Однако спустя несколько месяцев его дух начал приходить к женщине и пытался что-то сказать. Подробнее читайте в материале.

Ирина очень любила своего мужа. После его смерти женщина тяжело переживала утрату. Но недавно дух ее покойного мужа начал приходить к ней и пытался что-то сказать. Это очень пугало женщину. Последние три недели она почти не спала. Лариса решила обратиться к бабушке Любе, чтобы она объяснила, что пытается сказать ее покойный муж.

Слепая рассказала, что дух Сергея хочет предупредить Ирину о несчастье. Его сыну угрожает опасность и он может умереть. Женщина очень переживала, потому что ее сын любил экстремальный спорт. Плохое предчувствие усилилось, когда Павел получил травму во время катания на скейте. Сумеет ли Ирина спасти сына и кому на самом деле угрожает опасность? Смотрите все подробности в 36 серии.

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