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«Слепая»: чем заинтересуют 35 и 36 серии от 25.03.2020
Сегодня, 25 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 35 и 36 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.
В 35 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Лариса. Ее жених неожиданно прервал с ней всякие отношения и отказывался объяснять причину расставания. Девушка не могла поверить в то, что ее любимый больше ничего к ней не чувствует. .
В 36 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Ирина. Недавно она похоронила своего любимого мужа. Однако спустя несколько месяцев его дух начал приходить к женщине и пытался что-то сказать.
Узнайте все подробности в 35 и 36 сериях сериала «Слепая» от 25.03.2020.
Video: «Слепая»: чем заинтересуют 35 и 36 серии от 25.03.2020Слепая - 35 и 36 серии на сайте СТБ уже 25.03.2020. О чем сюжет 35 и 36 серии фильма Слепая читайте в анонсе
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