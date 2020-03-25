Сегодня, 25 марта, в 18:00 в эфир телеканала СТБ выйдут 35 и 36 серии проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Это история о ясновидящей бабушке Любе, которая помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Детальнее читайте в материале.

В 35 серии сериала «Слепая» за помощью к бабушке Любе обратилась Лариса. Ее жених неожиданно прервал с ней всякие отношения и отказывался объяснять причину расставания. Девушка не могла поверить в то, что ее любимый больше ничего к ней не чувствует. .

В 36 серии сериала «Слепая» к бабушке Любе обратилась Ирина. Недавно она похоронила своего любимого мужа. Однако спустя несколько месяцев его дух начал приходить к женщине и пытался что-то сказать.

Узнайте все подробности в 35 и 36 сериях сериала «Слепая» от 25.03.2020.

Video: «Слепая»: чем заинтересуют 35 и 36 серии от 25.03.2020 Слепая - 35 и 36 серии на сайте СТБ уже 25.03.2020. О чем сюжет 35 и 36 серии фильма Слепая читайте в анонсе

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