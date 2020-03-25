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«Слепая» 35 серия: Почему не всем вещим снам стоит верить

25.03.2020

25 марта в эфире телеканала СТБ вышла 35 серия проекта, основанного на реальных историях людей, — «Слепая». Смогла ли бабушка Люба помочь Ларисе. Недавно ее безо всяких объяснений бросил молодой человек, но еще недавно пара планировала свадьбу. Детальнее читайте в материале. 

слепая

До недавнего времени жизни Ларисы было безоблачным и полным надежд. Она работала воспитательницей в детском саду и ждала с заработков своего парня Игоря. Молодые люди собирались пожениться. Все изменилось в один миг ‒ после возвращения Игорь, отменил свадьбы и начал избегать Ларису. Хуже всего было то, что парень ничего не хотел объяснять. Поэтому Лариса решила обратиться к бабушке Любе.

Слепая рассказала, что Игорь предназначен ей судьбой и посоветовала бороться за свое счастье. Однако Лариса была в растерянности, она заподозрила свою подругу в тайной связи с ее любимым и была уверена, что та беременна от Игоря. Сумеет ли Лариса разобраться  в этой непростой ситуации и почему на самом деле Игорь избегал ее? Все подробности смотрите в 35 серии. 

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