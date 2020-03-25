Самый главный праздник христианского мира ‒ Пасха. В 2020 году его будут отмечать 19 апреля. Детально об этом дне, его традициях и обычаях читайте в нашем материале.

Пасха – самое главное событие христиан и главный церковный праздник, который знаменует светлое Воскресение Иисуса Христа, а также торжество победы жизни над смертью и очищение от грехов. Это событие является основой всего христианского учения и центром библейской истории.

Ежегодно дата празднования меняется. Это связано с такими нюансами: Пасха всегда празднуется только в воскресенье, она должна быть после иудейской Пасхи, а также Воскресение Христово всегда празднуется после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. В 2020 году Пасху весь христианский мир будет праздновать 19 апреля, сразу после Великого поста, который заканчивается накануне ‒ 18 апреля.

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Традиции на Пасху

Традиционно верующие в ночь перед праздником идут в церковь на службу. В это время нужно попросить прощения за все свои грехи. Там же, в церкви, можно освятить пасхальные угощения ‒ колбасы, вино, крашенки и традиционное блюдо с изюмом, цукатами и курагой ‒ пасху. С рассветом после службы заканчивается Великий пост. Христиане могут разговляться и устроить себе небольшой пир для желудка. В этот день люди поздравляют друг друга радостным возгласом «Христос Воскрес!» и отвечают «Воистину Воскрес!».

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Приметы на Пасху

Кто самый первый вернется с пасхальной службы, будет самым удачливым.

Чтобы стать богаче, нужно положить золотые и серебряные монет в воду и окунуть в нее крашанку.

Одинокой девушке, которая хочет выйти замуж, во время службы нужно произнести: «Воскресение Христово! Пошли мне жениха холостого!».

На Пасху Бог слышит все наши молитвы и помогает осуществлять желания! Так что попросите искренне того, о чем давно мечтаете. Ваше желание должно осуществиться.

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