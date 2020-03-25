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«Ничто не случается дважды»: что увидят зрители в 13 и 14 серии от 25.03.2020

25.03.2020

Сегодня, 25 марта, в 20:00 мы увидим 13 и 14 серии драматического фильма «Ничто не случается дважды». До новых премьерных серий осталось уже совсем немного! Чего ждать зрителям от 13 и 14 серии – узнаете в материале! 

В 13 и 14 сериях фильма «Ничто не случается дважды» вы узнаете, что

Побегайло, бывший любовник Раисы, видит на Аллочке серьги, которые когда-то подарил Рае. Он начинает интересоваться Аллочкой и подозревает, чья она дочка. Раиса тем временем в Иордании. И хотя она живет в богатом доме, ей не позавидуешь. 

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Борис приходит в себя после того, как его избил Вадим Огнев. Он узнает, что его мама Ирина умерла от приступа астмы. Борис рассказывает Маше о смерти Ирины, девушка собирается прилететь в Батуми на похороны. Но Огнев не хочет отпускать от себя молодую жену.

Подробнее смотрите в 13 и 14 сериях «Ничто не случается дважды»  от 25.03.2020.

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