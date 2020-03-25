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Модные мужские прически 2020: тренды на весь год

25.03.2020

Сегодня мужчины намного больше времени уделяют уходу за своей внешностью. Времена, когда у всех были одинаковые прически ‒ ежик, ‒ давно прошли. Современные парикмахеры предлагают широкий выбор разнообразных мужских причесок. Какие мужские прически будут в тренде в 2020 году? Ответ найдете в нашем материале.  

мужские прически 2020

Ранее мы уже писали о модных мужских стрижках 2020. А вот все мужские прически сезона 2020 можно отнести к молодежному типу. Уже нет каких-то канонов или возрастных ограничений. Единственное неизменное правило ‒ ухоженность и стиль. Абсолютно все типы мужских укладок и причесок должны подчеркивать маскулинность. Даже если вы используете стайлер или гель для укладки, и неважно, какие именно манипуляции вы проделываете, весь образ должен быть слегка брутальным. Долой слащавые модели! Однако не забывайте об ухоженности,  чистоте и своевременном посещении парикмахера.  

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Андеркат

Такая прическа подойдет оригинальным и смелым мужчинам. Андеркат ‒ это модель с очень коротко остриженными волосами на затылке и с прядями контрастной длины на макушке.  И обязательно ‒ выбритый сбоку пробор в височной части. Для тех молодых людей, которые хотят больше оригинальности, парикмахеры иногда выбривают не только одну полоску, но и различные «рисунки» ‒ молнии, паутину и прочие фигуры. Также можно поиграться с укладкой. Длинную челку нужно уложить с помощью геля. Варианты ‒ набок, назад или наверх. Даже небольшой ирокез будет смотреться отлично. Особенно в паре с выбритой молнией.  

мужские прически 2020

мужские прически 2020

Грязный боб «месси»

В 2020 году грязные, слегка запутанные мужские волосы до плеч ‒ настоящий хит! При этом ни в коем случае такая прическа не должна быть прилизанной. Легкая небрежность. Волосы должны как бы струиться. Такого эффекта можно добиться, если попросить парикмахера постричь волосы слоями. Кстати, в жаркое время года не лишним будет прическа «хвостик», но и она должна быть слегка небрежной. Помните, если у вас прическа «месси», откажитесь от средств для укладки ‒ стайлеров, гелей и прочих фиксаторов. 

мужские прически 2020

Прически с пучком

Такую прическу обычно выбирают те мужчины, которые могут похвастаться шикарной шевелюрой. Она очень простая в выполнении: волосы нужно собрать в пучок на макушке. Виски же следует выстричь и не забыть выбрить полоску на виске. Это выглядит очень стильно и добавит образу брутальности.

мужские прически 2020

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мужские прически 2020

мужские прически 2020

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