Гороскоп на 26 марта 2020 года поможет вам принять правильное решение. Кому стоит посвятить весь день работе, а кто должен больше времени проводить с семьей? Читайте гороскоп от экстрасенсов СТБ в материале.

Овны

Вы хотите немного поваляться в кровати и ничего не делать. Однако такое счастье вам не светит. На работе огромное количество дел, которые без вас никто не сделает.

Тельцы

Вы слишком переживаете по поводу своего здоровья. Пока у вас нет причин для паники. Успокойтесь.

Близнецы

У вас могут появиться небольшие трудности на работе. Однако при правильном расставлении приоритетов, вы легко справитесь с поставленными задачами.

Раки

У вас могут резко измениться приоритеты. Благодаря дару убеждения, вы легко сможете переманить конкурентов на свою сторону.

Львы

Вам стоит проанализировать свои планы и сосредоточить внимание только на самом главном. Сделайте хорошо что-то одно. Остальное ‒ завтра.

Девы

Вы немного ослабли. Поэтому постельный режим, чашка горячего чая и хороший фильм ‒ то, что доктор прописал.

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Весы

Прекрасный день. Вы можете заключить очень выгодную сделку. Однако несмотря на успехи, не теряйте голову. Удача быстротечна.

Скорпионы

Вам стоит больше времени уделять семье. Особенно, детям, если они у вас есть. Если нет, стоит задуматься о том, что пора стать родителем.

Стрельцы

Не совсем удачный день. Есть риск финансовых потерь. Поэтому проявите бдительность и не совершайте лишних покупок.

Козероги

Проявите интерес к хобби своей второй половинки. Это позволит избежать лишних споров и выведет ваши отношения на новый уровень.

Водолеи

Вы полностью поглоены семьей. Это хорошо. Однако в желании стать идеальным родителем, главное, не потерять себя.

Рыбы

Ваши креативные идеи сведут с ума начальство. Не останавливайтесь на достигнутом. Вперед к новым свершениям. Звезды сулят чрезвычайный успех.

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