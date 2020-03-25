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Фатима Горбенко рассказала о своей семье и необычном имени

25.03.2020

На телеканале СТБ уже весной 2020 мы увидим новую медицинскую драму «Акушерка». В главной роли мы увидим звезду «Крепостной» Фатиму Горбенко. Как семья Фатимы связана с медициной и кто дал актрисе столь красивое и необычное имя? Подробности читайте в материале.

фатима горбенко

В новой медицинской остросюжетной мелодраме «Акушерка» актриса Фатима Горбенко сыграет Татьяну Скворцову – талантливого акушера-гинеколога. По сюжету, главная героиня самоотверженно и фанатически относиться к своей профессии.  А пока зрители пребывают в ожидании премьеры нового сериала, Фатима Горбенко рассказала о своем необычном имени и связи семьи с медициной. 

«Родители моего отца — чистокровная татарка из Казани Гульсум Шарифовна Агаева и украинский хирург Мстислав Михайлович Горбенко — после войны, в 1946 году, выехали из Одессы в Молдову в поисках лучшей судьбы. В то время там можно было хоть как-то выжить. По крайней мере, не голодать. Потом, когда в Украине стало легче, отец — Мстислав Горбенко — вернулся в Одессу, где я родилась. Но папа очень гордится своими татарскими корнями, поэтому назвал меня в честь своей сестры Фатимы», — рассказывает актриса.

Не пропустите уже совсем скоро на телеканале СТБ премьеру нового сериала «Акушерка»!

Источник фото: Instagram – fagomsti

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