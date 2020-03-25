Известная вокалистка шоу «Х-фактор» и с недавних пор участница романтического реалити «Холостяк»-10 – Алина – не всегда была такой стройной, утонченной и уверенной в себе, какой ее привык видеть зритель. Девушка ошеломила сеть своим фото до похудения, где выглядит кардинально иначе. О своем максимальном весе и похудении – холостячка рассказала в материале.

Когда Алине было 20 лет, ее вес составлял 67 кг. Благодаря тренировкам и правильному питанию девушке удалось скинуть 13 кг. Сейчас ее стабильный вес – 53—55 кг.

«Чтобы похудеть, я много занималась спортом, особенно кардио. Отказалась от сахара, чипсов и продуктов быстрого приготовления. При этом пила очень много воды, – вспоминает Алина. – Кроме того, перестала есть после 18:00. Честно сказать, ограничений было много. А когда вес стабилизировался, то по чуть-чуть начала употреблять привычную для себя еду в небольших количествах, уделяя внимание тому, как она приготовлена».

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Девушка гордится своим результатом и считает похудение огромным достижением. Однако отмечает, что резко терять вес – не стоит. Для поддержания стройной фигуры достаточно следить за питанием и регулярно заниматься спортом.

«Сколько себя помню, я всегда была полненькой. Но все равно уверенной в себе! Поэтому придерживаюсь мнения, что уверенность зависит не от того, сколько килограмм ты весишь, а как ты себя ощущаешь», – улыбаясь, поделилась Алина.

Как сложатся отношения Макса и девушки — узнаем в новых выпусках романтического реалити «Холостяк»! Включайте телеканал СТБ каждую пятницу в 19:00 и смотрите 10 сезон во главе с Максом Михайлюком.

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