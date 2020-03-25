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Что такое паника и каковы ее признаки, рассказала Татьяна Ларина

25.03.2020

Первым признаком паники является хаотичность в поступках и движениях людей. К сожалению, паника имеет худшие последствия, чем ее причина. Эксперт ток-шоу «Таємниці ДНК» Татьяна Ларина подробнее рассказала, как справляться с паникой и на что себя переключить.  

Сегодня особенно важно сохранять холодный разум и способность объективно оценивать ситуацию. Люди заражают друг друга эмоциональным накалом, чем и создают почву для депрессивных состояний и даже психических отклонений и расстройств. Татьяна Ларина утверждает, что у паники есть и негативные последствия! Она чревата тем, что психологический накал растягивается во времени. Поэтому стоит одному человеку справиться с эмоциями, как тут же другие подпитывают его страхи и волнение, и человек опять впадает в состояние тревоги и паники. Таким образом, создается ситуация конформности, когда мнение меньшинства поглощается мнением большинства.

«Давайте смотреть на вещи более оптимистично и реально. На момент перестройки всегда открываются новые возможности и перспективы. Любой кризис показывает, что прежнее становится неактуальным и отживает. Появляются новые возможности для реализации, развития и роста», — говорит эксперт. 

Время карантина — это прекрасная возможность уделить время всему, к чему ранее не могли добраться руки. Для этого необходимо научиться себя переключать. Если вы постоянно находитесь в негативном информационном поле – смотрите или читаете новости, обсуждаете прочитанное со знакомыми и опять окунаетесь в тревогу – это не добавит внутреннего спокойствия и стабильности.

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Как справляться с паникой?

В первую очередь развивайте в себе критическое мышление, за счет которого вы снизите уровень паники. Также Татьяна Ларина рекомендует составить себе план развития на дни мировых каникул. 

  • Прочтите книги, на которые не находили времени.⠀
  • Посмотрите фильмы, на которые раньше вас не хватало.
  • Вы можете заняться генеральной уборкой в доме и очистить свое пространство. Когда мы наводим порядок в доме, мы наводим порядок у себя в голове.

«Сейчас вы имеете прекрасное время, которое можете вкладывать в себя, позвольте себе отдохнуть за это время и перезагрузиться. Сталкиваясь с кризисными ситуациями, развивайте вариативность, продумайте, как вы можете выйти из той или иной ситуации. Будьте уверены, что бы ни произошло, Вы можете справиться со сложившейся ситуацией и выйти из любого кризиса»

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